Інтерфакс-Україна
Події
16:20 01.11.2025

Зеленський анонсував програму УЗ-3000 – 3 тис. км безкоштовно в межах України залізницею

1 хв читати
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський в рамках обговорення пакету програм зимової підтримки доручи пропрацювати спеціальну програму транспортної підтримки для всіх українців, і зазначив, що вже є пропозиції від Укрзалізниці – УЗ-3000.

"Три тисячі кілометрів, щоб кожен зміг безкоштовно в межах України обрати залізничні маршрути: Львів – Київ, Київ – Дніпро, будь-які інші. Три тисячі кілометрів безкоштовно. Програма зараз пропрацьовується, і, оскільки наша держава підтримує сферу пасажирських перевезень, компанія має дати відчутну відповідь людям – кошти, які використовуються, реально служать суспільству", - написав президент в телеграм-каналі.

Теги: #зимова_підтримка #зеленський

