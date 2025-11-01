Інтерфакс-Україна
Події
08:55 01.11.2025

Генштаб зафіксував впродовж доби 157 бойових зіткнень

1 хв читати
Генштаб зафіксував впродовж доби 157 бойових зіткнень
Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU/

Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 157 бойових зіткнень. Про це ГШ ЗСУ повідомляє у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8:00 суботи.

"Вчора противник завдав 60 авіаційних ударів, скинув 132 керовані авіаційні бомби. Крім цього, здійснив 4160 обстрілів, зокрема 108 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5404 дрони-камікадзе", - повідомляє Генштаб

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

