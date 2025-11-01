Ворог втратив 104 особи на покровському напрямку - Генштаб

Російські окупанти за добу втратили на покровському напрямку 104 військових особового складу, загалом тут впродовж доби відбулось 46 наступальних дій, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

"За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 104 окупанти, із них 55 – безповоротно", - сказано в повідомленні.

Також українські військові знищили одиницю автомобільної техніки, три мотоцикли, 10 БпЛА; також пошкоджено три одиниці автомобільної техніки та один пункт управління БпЛА та шість укриттів для особового складу окупантів.

Загалом на Покровському напрямку від початку доби окупанти 46 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів.

Противник атакував у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Новоекономічне, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Лисівка, Новопавлівка, Покровськ, Звірове, Новоукраїнка та в напрямку Гришиного. В одній локації бої не вщухають дотепер.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/17gxEjhf6K/