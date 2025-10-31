Інтерфакс-Україна
Події
22:20 31.10.2025

Одна людина загинула, ще одна поранена внаслідок авіаударів по Куп'янського району Харківської області

1 хв читати

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактами російських авіаційних ударів по населених пунктах Куп’янського району Харківської області, унаслідок яких загинула одна людина та ще одна дістала поранення.

Як повідомила Харківська обласна прокуратура, російські окупанти систематично завдають авіаційних ударів по населених пунктах Куп’янського району: "За даними слідства, 31 жовтня близько 10:40 у селищі Купʼянськ-Вузловий загинув 63-річний чоловік. Крім того, у с. Курилівка 30 жовтня орієнтовно о 22:30 через влучання авіаційних боєприпасів поранення отримала 50-річна жінка".

Також 30 жовтня близько 21:00 через ворожу авіаатаку по селу Грушівка було пошкоджено житлові будинки та господарські споруди.

"За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ст. 438 КК України)", — зазначили у прокуратурі.

Джерело: https://t.me/prokuratura_kharkiv/25580

Теги: #атака #жертви #харківська

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:27 30.10.2025
У Запорізькому районі помер один із постраждалих внаслідок російської атаки

У Запорізькому районі помер один із постраждалих внаслідок російської атаки

19:50 30.10.2025
Нові жертви окупантів на Донеччині: 2 загиблих і 9 поранених

Нові жертви окупантів на Донеччині: 2 загиблих і 9 поранених

07:00 30.10.2025
Кількість постраждалих через нічну масовану атаку росіян на Запоріжжя зросла до одинадцяти – ОВА

Кількість постраждалих через нічну масовану атаку росіян на Запоріжжя зросла до одинадцяти – ОВА

06:27 30.10.2025
Кількість постраждалих через нічну масовану атаку росіян на Запоріжжя зросла до одинадцяти – ОВА

Кількість постраждалих через нічну масовану атаку росіян на Запоріжжя зросла до одинадцяти – ОВА

06:21 30.10.2025
Четверо цивільних отримали поранення внаслідок нічної ракетно-дронової атаки ворога на Запоріжжя – ОВА

Четверо цивільних отримали поранення внаслідок нічної ракетно-дронової атаки ворога на Запоріжжя – ОВА

05:24 30.10.2025
Одна людина дістала зазнала поранень внаслідок атаки російських дронів на Бориспіль – КОВА

Одна людина дістала зазнала поранень внаслідок атаки російських дронів на Бориспіль – КОВА

07:37 29.10.2025
У Хмельницькому виявили ще двох загиблих внаслідок вибуху в багатоповерхівці

У Хмельницькому виявили ще двох загиблих внаслідок вибуху в багатоповерхівці

22:55 28.10.2025
У Чугуєві зафіксовано 6 влучань російських БпЛА, почалася пожежа

У Чугуєві зафіксовано 6 влучань російських БпЛА, почалася пожежа

18:17 26.10.2025
Унаслідок обстрілу Костянтинівки загинула цивільна особа – МВА

Унаслідок обстрілу Костянтинівки загинула цивільна особа – МВА

12:46 26.10.2025
УЧХ розгорнув пункт допомоги постраждалим через російську атаку БпЛА на Київ

УЧХ розгорнув пункт допомоги постраждалим через російську атаку БпЛА на Київ

ВАЖЛИВЕ

На Житомирщині в результаті вибуху мін загинуло 5 людей, троє поранені

Суд відправив під цілодобовий домашній арешт ексмера Одеси Труханова у справі про службову недбалість

Зеленський підписав два укази про запровадження санкцій проти низки фізичних та юридичних осіб

До кінця року додатково буде захищено 100 об’єктів критичної інфраструктури - Мінрозвитку

Глава СБУ: Від початку року було 160 успішних уражень у тилу ворога, знищено 48% ворожих "Панцирів"

ОСТАННЄ

Українська розвідка веде контрнаступальні дії під Покровськом, щоб відновити логістичні лінії – журналіст

Сибіга: удари РФ по підстанціях, що забезпечують роботу АЕС, не могли бути здійснені без участі "Росатому"

Президент Венесуели попросив військову допомогу в РФ, Китаю та Ірану через активність США у Карибському морі

МЗС України засудило удари РФ по підстанціях, важливих для електроживлення АЕС, і закликало до санкцій

Канада прискорює виплати фінансової допомоги для відновлення української енергетичної інфраструктури

Трамп заявив, що поки не задовольнив прохання Орбана про виключення Угорщини з санкцій щодо поставок нафти РФ

Європол підтвердив свою участь у спецоперації, в ході якої було викрито 654 бійці "Вагнера" і "Редута"

Зеленський провів нараду щодо зовнішньополітичної роботи на наступний тиждень

Раді пропонують ухвалити закон про відстрочку від мобілізації військовослужбовцям, які рік служили по контракту "18-25" - нардеп

Кількість евакуйованих з прифронтових територій за тиждень становить 3,5 тис. осіб

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА