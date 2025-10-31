Одна людина загинула, ще одна поранена внаслідок авіаударів по Куп'янського району Харківської області

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактами російських авіаційних ударів по населених пунктах Куп’янського району Харківської області, унаслідок яких загинула одна людина та ще одна дістала поранення.

Як повідомила Харківська обласна прокуратура, російські окупанти систематично завдають авіаційних ударів по населених пунктах Куп’янського району: "За даними слідства, 31 жовтня близько 10:40 у селищі Купʼянськ-Вузловий загинув 63-річний чоловік. Крім того, у с. Курилівка 30 жовтня орієнтовно о 22:30 через влучання авіаційних боєприпасів поранення отримала 50-річна жінка".

Також 30 жовтня близько 21:00 через ворожу авіаатаку по селу Грушівка було пошкоджено житлові будинки та господарські споруди.

"За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ст. 438 КК України)", — зазначили у прокуратурі.

Джерело: https://t.me/prokuratura_kharkiv/25580