Сибіга: удари РФ по підстанціях, що забезпечують роботу АЕС, не могли бути здійснені без участі "Росатому"

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що російські удари по підстанціях, які забезпечують безпечне функціонування українських атомних електростанцій, не могли бути здійснені без участі фахівців "Росатому".

За його словами, ці атаки свідчать про свідоме порушення Росією міжнародного права та становлять загрозу ядерній безпеці європейського континенту.

"Це ще один приклад того, як Росія загрожує ядерній безпеці європейського континенту та порушує міжнародне право. Важливо зазначити, що такі удари не могли бути здійснені без допомоги фахівців "Росатому’", – зазначив Сибіга у дописі, оприлюдненому в соцмережі Х у п’ятницю.

Він закликав міжнародну спільноту засудити дії Росії, обмежити будь-яку співпрацю з нею у сфері атомної енергетики та запровадити санкції проти державної корпорації "Росатом": "Ми закликаємо міжнародну спільноту засудити такі безрозсудні дії, обмежити будь-яку співпрацю з Росією в галузі атомної енергетики та накласти санкції на "Росатом"", — наголосив міністр.

