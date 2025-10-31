Трамп заявив, що поки не задовольнив прохання Орбана про виключення Угорщини з санкцій щодо поставок нафти РФ

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон поки що не пішов назустріч побажанням прем'єра Угорщини Віктора Орбана і не зробив для Будапешта винятків із санкцій проти імпорту російської нафти.

"Він просив про виключення. Ми не дали його", - сказав Трамп журналістам.

У п'ятницю Орбан сказав, що під час зустрічі з Трампом наступного тижня спробує переконати його зробити виняток для Будапешта з нещодавно введених санкцій проти російської нафтової сфери.

"Якщо ми хочемо винятку з американських санкцій, спрямованих проти Росії, то ми повинні зробити так, щоб Америка зрозуміла цю дивну ситуацію", - наводить Associated Press слова Орбана.

Раніше в Будапешті повідомили, що Орбан і Трамп проведуть переговори 7 листопада в Білому домі.

Мінфін США в ніч на 23 жовтня оголосив про додаткові санкції щодо РФ, в рамках яких обмежувальні заходи введені проти нафтових компаній "Роснєфть" і "Лукойл".