Дефіцит бюджету РФ на 2026 рік може становити до $100 млрд – Зеленський

Дефіцит бюджету РФ уа наступний рік може становити до $100 млрд завдяки санкціям проти нафтової галузі, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Дуже важливо, щоб і різні інституції, компанії, активи, нафтові заводи на території Європейського Союзу не працювали. Далі ми розуміємо, що десь це може призвести до дефіциту бюджету Росії на наступний рік до 100 мільярдів. Тут у нас різна аналітика", - сказав Зеленський на брифінгу у п’ятницю.

Окрім того, від початку 2025 року Україна синхронізувала з партнерами 11 санкційних пакетів, з них шість – з Європою. За словами президента, наступного місяця синхронізацію буде завершено.

Крім того, глава держави повідомив, що американські санкції почнуть діяти приблизно 20 листопада 2025 року.