12:16 31.10.2025

Орбан спробує переконати Трампа виключити Угорщину з-під санкцій, пов'язаних з РФ

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у п'ятницю заявив, що під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом наступного тижня спробує переконати його зробити виняток для Будапешта з нещодавно введених санкцій проти російської нафтової сфери, повідомляє Associated Press.

"Якщо ми хочемо виключення з американських санкцій, спрямованих проти Росії, то ми повинні зробити так, щоб Америка зрозуміла цю дивну ситуацію", - наводить агентство слова Орбана.

Прем'єр також зазначив, що під час візиту до Вашингтона сподівається завершити оформлення двосторонньої економічної угоди з США, яка, зокрема, передбачає американські інвестиції в Угорщину. Однак він додав, що будь-яка угода з Вашингтоном буде залежати від того, чи буде забезпечено доступ Угорщини до російських енергоресурсів.

Раніше в Будапешті повідомили, що Орбан і Трамп проведуть переговори 7 листопада в Білому домі.

Мінфін США в ніч на 23 жовтня оголосив про додаткові санкції щодо РФ, в рамках яких обмежувальні заходи введені проти нафтових компаній "Роснефть"  і "ЛУКОЙЛ".

