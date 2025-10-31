Окупанти просунулися у Покровску та в Запорізькій області – DeepState

Фото: https://t.me/DeepStateUA

Російські окупанти просунулися протягом минулої доби в міських кварталах Покровська (Донецька обл.), а також в Успенівці, Новомиколаївці та Новогригорівці Пологівського району (Запорізька обл.), повідомляє у п'ятницю вранці OSINT-проєкт DeepState.

Згідно з мапами DeepState, на покровському напрямку площа під контролем ворога за добу збільшилася на 0,42 кв км, а "сіра зона" невизначеного контролю –на 7,85 кв км.

У Запорізькій області за минулу добу окупантам вдалося просунутися на 5,16 кв км, а "сіра зона" невизначеного контролю скоротилася на 1,47 кв км.

Загалом, площа території під контролем ворога зросла за добу на 5,58 кв км.