Інтерфакс-Україна
Події
10:00 31.10.2025

Окупанти просунулися у Покровску та в Запорізькій області – DeepState

1 хв читати
Окупанти просунулися у Покровску та в Запорізькій області – DeepState
Фото: https://t.me/DeepStateUA

Російські окупанти просунулися протягом минулої доби в міських кварталах Покровська (Донецька обл.), а також в Успенівці, Новомиколаївці та Новогригорівці Пологівського району (Запорізька обл.), повідомляє у п'ятницю вранці OSINT-проєкт DeepState.

Згідно з мапами DeepState, на покровському напрямку площа під контролем ворога за добу збільшилася на 0,42 кв км, а "сіра зона" невизначеного контролю –на 7,85 кв км.

У Запорізькій області за минулу добу окупантам вдалося просунутися на 5,16 кв км, а "сіра зона" невизначеного контролю скоротилася на 1,47 кв км.

Загалом, площа території під контролем ворога зросла за добу на 5,58 кв км.

Теги: #війна #просування_ворога #deepstate

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:35 30.10.2025
Україна сподівається, що зустріч лідерів США та Китаю стане знаковою для прискорення мирних зусиль, - Сибіга

Україна сподівається, що зустріч лідерів США та Китаю стане знаковою для прискорення мирних зусиль, - Сибіга

22:18 29.10.2025
Сили оборони відбили з початку доби 157 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 157 ворожих атак - Генштаб

16:21 29.10.2025
Заяви про "оточення" в Купʼянську українських військ є вигадкою - Угруповання Обʼєднаних сил

Заяви про "оточення" в Купʼянську українських військ є вигадкою - Угруповання Обʼєднаних сил

13:50 29.10.2025
Венс не робить прогнозів у російсько-українській війні і заявляє про продуктивні відносини з обома сторонами

Венс не робить прогнозів у російсько-українській війні і заявляє про продуктивні відносини з обома сторонами

13:32 29.10.2025
Прапор РФ на в'їзді в Покровськ провисів лише годину – DeepState

Прапор РФ на в'їзді в Покровськ провисів лише годину – DeepState

11:08 29.10.2025
Окупанти просунулися біля Покровська та Мирнограда на 4,5 кв. км за добу – DeepState

Окупанти просунулися біля Покровська та Мирнограда на 4,5 кв. км за добу – DeepState

10:19 29.10.2025
DeepState повідомляє про масовану інфільтрацію противника в Покровську

DeepState повідомляє про масовану інфільтрацію противника в Покровську

06:16 29.10.2025
Ватикан закликав припинити російську війну проти України

Ватикан закликав припинити російську війну проти України

17:08 28.10.2025
У найближчі дні радники обговорять риси плану завершення війни – Зеленський

У найближчі дні радники обговорять риси плану завершення війни – Зеленський

13:22 28.10.2025
ЗСУ відкинули противника у Покровському районі, у ворога є успіхи на Донеччині та Харківщині - DeepState

ЗСУ відкинули противника у Покровському районі, у ворога є успіхи на Донеччині та Харківщині - DeepState

ВАЖЛИВЕ

Збито/подавлено 108 із 146 цілей противника, є влучання 36 ударних БпЛА на 20 локаціях – ПС ЗСУ

Уже 11 постраждалих, серед яких четверо дітей, через атаку БпЛА на Сумщині

Командувач СБС оголосив набір у свої підрозділи, планує закрити 15 тис вакансій

РФ думає про те, як продавати свої підприємства в Європі, оскільки вони не зможуть працювати - Зеленський

Росіяни нанесли удари по Слов'янській ТЕС, дві людини загинуло, п'ятеро постраждали

ОСТАННЄ

Раптово припинила роботу підстанція "Владимирская" московського енергокільця – ЦПД

Повідомлено про підозру російському командиру, причетному до вбивств 17 мирних жителів Бучі - прокуратура

МЗС рекомендує громадянам України в Танзанії зберігати підвищену пильність у зв'язку із загостренням безпекової ситуації

Затримано мешканця Тернополя за підозрою у причетності до вибуху на "Укрпошті" у Києві - поліція

Кабмін урегулював процедуру обліку додаткових занять для дітей з особливими освітніми потребами

Качка обговорив із делегацією ЮНІДО посилення співпраці у сфері зеленої промислової відбудови України

"Мадяр" Бровді: 702 заявки отримано за 12 годин з моменту оголошення набору до лав СБС

Збито/подавлено 108 із 146 цілей противника, є влучання 36 ударних БпЛА на 20 локаціях – ПС ЗСУ

Суд відмовив в апеляції щодо заборони проведення почесних поховань на НВМК

Ворог атакував Херсонщину, сім людей постраждали та одна загинула

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА