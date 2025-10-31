Інтерфакс-Україна
Події
09:36 31.10.2025

"Мадяр" Бровді: 702 заявки отримано за 12 годин з моменту оголошення набору до лав СБС

Фото: https://t.me/robert_magyar

Командувач Сил безпілотних систем (СБС) Збройних сил України Роберт "Мадяр" Бровді, який лише пів доби тому відкрив 15 тис вакансій та оголосив про намір довести чисельність СБС до 5% від загальної в Силах оборони, повідомив що вже отримано 702 заявки.

"702 заявки отримано за 12 годин з моменту оголошення набору до лав СБС, в тому числі: 351- від цивільних осіб; 66- від в/с у СЗЧ; 285- від військових, що бажають перевестися до СБС", - написав Бровді в телеграм-каналі у п"ятницю.

"Досить бігати - час літати!", - закликав він.

"Приєднуйся: https://usforces.army/?utm_source=tg_magyar#application-form", - додав командувач СБС.

Як повідомлялося, у четвер, 30 жовтня, Бровді відкрив 15 тис вакансій, лише половина з яких бойові, та оголосив про намір довести чисельність СБС до 5% від загальної в Силах оборони.

"Оголошую набір до складу Сил Безпілотних Систем. 15000+ вакансій, половина з яких - спеціальності з мирного життя. Ти будеш служити там, де обереш і тим, ким вибереш особисто,- слово командира. Набирай у інтернеті три літери: С Б С. Або за посиланням: usforces.army/?utm_source=tg_magyar#application-form", - написав Бровді.

За його словами, набір здійснюється у 12 підрозділів СБС. Командувач також запевняє в повній їх комплектації амуніцією та боєприпасами. "Дрон, боєприпас та все спорядження чекає на пілота, а не навпаки - цей клопіт лиши мені. Навчимо, піднімемо у повітря, збережемо", - наголосив Бровді.

За його словами, угруповання СБС існує 5 місяців, за які ними було знищено 30 тис окупантів та понад 100 тис ворожих цілей, що еквівалентно двом штурмовим корпусам або 50 батальйонам окупантів у повному складі.

"Нас стане 5% від загальної чисельності Сил оборони України. Без сумніву, ми виконаємо задачу "суцільна Лінія Дронів" від прапорця до прапорця вздовж всієї смуги існуючого фронту, у тактичній, оперативній і стратегічній глибині", - переконаний командувач СБС.

СБС були створені як окремий рід сил у складі ЗСУ для використання повітряних, морських надводних і підводних, а також наземних безпілотних та роботизованих систем у червні 2024 року. Бровді очолив їх у червні 2025 року. У вересні того ж року "Птахи мадяра", створені Бровді у 2022 році і якими на той момент командував молодший лейтенант Андрій "Кліма" Клименко, увійшли до складу СБС.

