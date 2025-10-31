"Мадяр" Бровді: 702 заявки отримано за 12 годин з моменту оголошення набору до лав СБС
Командувач Сил безпілотних систем (СБС) Збройних сил України Роберт "Мадяр" Бровді, який лише пів доби тому відкрив 15 тис вакансій та оголосив про намір довести чисельність СБС до 5% від загальної в Силах оборони, повідомив що вже отримано 702 заявки.
"702 заявки отримано за 12 годин з моменту оголошення набору до лав СБС, в тому числі: 351- від цивільних осіб; 66- від в/с у СЗЧ; 285- від військових, що бажають перевестися до СБС", - написав Бровді в телеграм-каналі у п"ятницю.
"Досить бігати - час літати!", - закликав він.
"Приєднуйся: https://usforces.army/?utm_source=tg_magyar#application-form", - додав командувач СБС.
Як повідомлялося, у четвер, 30 жовтня, Бровді відкрив 15 тис вакансій, лише половина з яких бойові, та оголосив про намір довести чисельність СБС до 5% від загальної в Силах оборони.
"Оголошую набір до складу Сил Безпілотних Систем. 15000+ вакансій, половина з яких - спеціальності з мирного життя. Ти будеш служити там, де обереш і тим, ким вибереш особисто,- слово командира. Набирай у інтернеті три літери: С Б С. Або за посиланням: usforces.army/?utm_source=tg_magyar#application-form", - написав Бровді.
За його словами, набір здійснюється у 12 підрозділів СБС. Командувач також запевняє в повній їх комплектації амуніцією та боєприпасами. "Дрон, боєприпас та все спорядження чекає на пілота, а не навпаки - цей клопіт лиши мені. Навчимо, піднімемо у повітря, збережемо", - наголосив Бровді.
За його словами, угруповання СБС існує 5 місяців, за які ними було знищено 30 тис окупантів та понад 100 тис ворожих цілей, що еквівалентно двом штурмовим корпусам або 50 батальйонам окупантів у повному складі.
"Нас стане 5% від загальної чисельності Сил оборони України. Без сумніву, ми виконаємо задачу "суцільна Лінія Дронів" від прапорця до прапорця вздовж всієї смуги існуючого фронту, у тактичній, оперативній і стратегічній глибині", - переконаний командувач СБС.
СБС були створені як окремий рід сил у складі ЗСУ для використання повітряних, морських надводних і підводних, а також наземних безпілотних та роботизованих систем у червні 2024 року. Бровді очолив їх у червні 2025 року. У вересні того ж року "Птахи мадяра", створені Бровді у 2022 році і якими на той момент командував молодший лейтенант Андрій "Кліма" Клименко, увійшли до складу СБС.