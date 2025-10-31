Інтерфакс-Україна
08:46 31.10.2025

Сили безпілотних систем уразили за добу 938 ворожих цілей

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 938 цілей ворога, повідомляють СБС у телеграм-каналі станом на ранок п'ятниці.

Згідно із повідомленням серед уражених цілей: 273 одиниці особового складу, з яких 146 – ліквідовано; 31 точка вильоту пілотів БпЛА; 2 танки; 9 одиниць автомобільної техніки; 46 мотоциклів; 71 безпілотних літальних апаратів противника типу "коптер" та "крило".

"Усього упродовж жовтня (1-30.10) знищено/уражено 25 812 цілей, з них 7729 – особовий склад противника", – повідомили СБС.

 

