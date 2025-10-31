Під ворожим обстрілом 19 населених пунктів Запорізької області, 29 постраждалих та троє загиблих

Російські війська за добу здійснили майже 700 обстрілів по 19 населених пунктах Запорізької області, постраждали 29 людей та троє загинули, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Впродовж доби окупанти завдали 673 удари по 19 населених пунктах Запорізької області. Три людини загинули, ще двадцять девʼять отримали поранення внаслідок ворожих атак по Запоріжжю, Запорізькому та Пологівському районах", - сказано в повідомленні.

Федоров зазначив, що окупанти нанесли 9 ракетних ударів по Запоріжжю.

За його словами, війська РФ здійснили 4 авіаційні атаки по Приморському, Оріхову, Новоуспенівці та Залізничному, а 410 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Малокатеринівку, Кушугум, Приморське, Степове, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогірʼя, Успенівку та Малинівку.

Також 7 обстрілів із РСЗВ накрили Степове, Малинівку, Успенівку та Преображенку, а 243 артилерійських удари завдано по території Приморського, Степового, Степногірська, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Новоандріївки, Малої Токмачки, Чарівного, Білогірʼя, Успенівки та Малинівки.

Крім того, надійшло 191 повідомлення про пошкодження житла, обʼєктів інфраструктури та автомобілів.