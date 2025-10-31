Сили оборонивідбили атаки росіян ще на 12 напрямках, 114 боєзіткнень за добу - Генштаб

Сили оборони продовжують відбивати ворожі атаки ще на 12 напрямках, загалом за добу відбулося 114 бойових зіткнень, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України.

"Загалом від початку цієї доби відбулося 114 бойових зіткнень. Сьогодні російські війська завдали двох ракетних та 59 авіаційних ударів, застосувавши 53 ракети й скинувши 105 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили 4208 дронів-камікадзе та здійснили 3003 обстріли позицій наших військ і населених пунктів", - сказано в повідомленні.

На північно-слобожанському і курському напрямках з початку доби українські військові відбили дві штурмові дії окупантів. Крім того, ворог завдав десяти авіаударів, скинувши 22 керовані авіабомби, а також здійснив 178 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, з яких вісім – з реактивних систем залпового вогню.

На південно-слобожанському напрямку противник двічі штурмував позиції українських підрозділів поблизу Фиголівки та у бік Колодязного.

На куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії у районі Степової Новоселівки та у бік Піщаного й Петропавлівки. Українські захисники зупинили сім ворожих атак, ще два боєзіткнення тривають.

На лиманському напрямку російські загарбники дев’ять разів атакували позиції Сил оборони поблизу Шандриголового, Нововодяного, Зарічного та у бік населеного пункту Коровій Яр, два боєзіткнення досі тривають.

Вісім штурмових дій відбили українські захисники на слов’янському напрямку – окупанти намагалися просуватися у районах Ямполя, Серебрянки, Виїмки, Переїзного та у бік Званівки.

На краматорському напрямку Сили оборони відбили одну атаку окупантів у бік Ступочок.

На костянтинівському напрямку росіяни 13 разів йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах Щербинівки, Петрівки, Яблунівки та Русиного Яру. Українські військові зупинили всі ворожі атаки.

На олександрівському напрямку ворог 13 разів намагався прорвати оборону українських захисників у районах населених пунктів Зелений Гай, Вербове, Степове, Новогригорівка та Нововасилівське.

На гуляйпільському напрямку українські оборонці відбили атаку окупантів у бік населеного пункту Зелений Гай.

На оріхівському напрямку українські захисники відбили дві штурмові дії загарбників, у районі Лобкового.

На придніпровському напрямку ворог здійснив три марних спроби наблизитись до українських позицій.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0w6ibFhNRjJncbzMZzfmKAY3NEurgTCab3yVMADBnQQJgeKKpbWL7ZARpCDaEyVeDl