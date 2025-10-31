Ворог втратив 60 осіб на покровському напрямку - Генштаб

Російські окупанти за добу втратили на покровському напрямку 60 військових особового складу, загалом тут впродовж доби відбулось 40 наступальних дій, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

"За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 60 окупантів, із них 33 безповоротно", - сказано в повідомленні.

Також українські військові знищили одиницю автомобільної техніки, 21 БпЛА та бойову броньовану машину; також пошкоджено п’ять одиниць автомобільної техніки та чотири артилерійські системи; окрім цього, наші воїни уразили два пункти управління БпЛА та дев’ять укриттів для особового складу окупантів.

Загалом на покровському напрямку від початку доби окупанти 40 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів.

Ворог атакував у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Новоторецьке, Родинське, Новоекономічне, Чунишине, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка та Філія. В деяких локаціях бої не вщухають дотепер.

