Росія обстрілом у четвер пошкодила критично важливі для ядерної безпеки підстанції – МАГАТЕ

Чергова масована російська атака на об’єкти енергетики України вночі та зранку у четвер призвела до пошкодження підстанцій, критично важливих для ядерної безпеки та захисту в Україні, заявило МАГАТЕ.

"Після цього команди МАГАТЕ на Південноукраїнській АЕС та Хмельницькій АЕС повідомили, що кожна з електростанцій втратила доступ до однієї зі своїх зовнішніх ліній електропередач. Крім того, команда МАГАТЕ на Рівненській АЕС (РАЕС) повідомила, що станція зменшила потужність двох зі своїх чотирьох блоків на прохання оператора мережі", – зазначило агентству на своєму сайті.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі у зв’язку з цим знову закликав до максимальної військової стриманості поблизу ядерних установок та повної поваги до семи невід’ємних стовпів ядерної безпеки та захищеності.

"Загрози для ядерної безпеки залишаються цілком реальними та постійно присутніми", – цитуються у повідомленні слова Гроссі.

Наразі "Енергоатом" експлуатує дев'ять енергоблоків Південноукраїнської, Рівненської та Хмельницької АЕС загальною потужністю 7880 МВт, які розташовані на підконтрольній Україні території.

Запорізька АЕС з шістьома енергоблоками ВВЕР-1000 загальною потужністю 6000 МВт після її окупації 3-4 березня 2022 року не виробляє електроенергію з 11 вересня того ж року.

Джерело: https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-323-iaea-director-general-statement-on-situation-in-ukraine