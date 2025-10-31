Інтерфакс-Україна
Події
00:31 31.10.2025

Росія обстрілом у четвер пошкодила критично важливі для ядерної безпеки підстанції – МАГАТЕ

1 хв читати

Чергова масована російська атака на об’єкти енергетики України вночі та зранку у четвер призвела до пошкодження підстанцій, критично важливих для ядерної безпеки та захисту в Україні, заявило МАГАТЕ.

"Після цього команди МАГАТЕ на Південноукраїнській АЕС та Хмельницькій АЕС повідомили, що кожна з електростанцій втратила доступ до однієї зі своїх зовнішніх ліній електропередач. Крім того, команда МАГАТЕ на Рівненській АЕС (РАЕС) повідомила, що станція зменшила потужність двох зі своїх чотирьох блоків на прохання оператора мережі", – зазначило агентству на своєму сайті.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі у зв’язку з цим знову закликав до максимальної військової стриманості поблизу ядерних установок та повної поваги до семи невід’ємних стовпів ядерної безпеки та захищеності.

"Загрози для ядерної безпеки залишаються цілком реальними та постійно присутніми", – цитуються у повідомленні слова Гроссі.

Наразі "Енергоатом" експлуатує дев'ять енергоблоків Південноукраїнської, Рівненської та Хмельницької АЕС загальною потужністю 7880 МВт, які розташовані на підконтрольній Україні території.

Запорізька АЕС з шістьома енергоблоками ВВЕР-1000 загальною потужністю 6000 МВт після її окупації 3-4 березня 2022 року не виробляє електроенергію з 11 вересня того ж року.

Джерело: https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-323-iaea-director-general-statement-on-situation-in-ukraine

Теги: #аес #наслідки #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:50 30.10.2025
Нові жертви окупантів на Донеччині: 2 загиблих і 9 поранених

Нові жертви окупантів на Донеччині: 2 загиблих і 9 поранених

11:39 30.10.2025
Уночі РФ використала більше 650 дронів і 50 ракет для ударів по Україні - Зеленський

Уночі РФ використала більше 650 дронів і 50 ракет для ударів по Україні - Зеленський

05:16 30.10.2025
Гуртожиток і об'єкт інфраструктури уражені внаслідок масованої атаки ворога на Запоріжжя – ОВА

Гуртожиток і об'єкт інфраструктури уражені внаслідок масованої атаки ворога на Запоріжжя – ОВА

22:43 29.10.2025
Об'єкт критичної інфраструктури у Чернігові зазнав пошкодження внаслідок російської атаки - МВА

Об'єкт критичної інфраструктури у Чернігові зазнав пошкодження внаслідок російської атаки - МВА

20:48 29.10.2025
Глава МВС: З початку року ворог наніс 75 тис. ударів по інфраструктурі України, здебільшого по житлових будинках, лікарнях та школах

Глава МВС: З початку року ворог наніс 75 тис. ударів по інфраструктурі України, здебільшого по житлових будинках, лікарнях та школах

09:09 29.10.2025
Четверо людей постраждали внаслідок ворожих обстрілів Харківської області протягом доби

Четверо людей постраждали внаслідок ворожих обстрілів Харківської області протягом доби

08:10 29.10.2025
Чоловік постраждав внаслідок ворожих обстрілів Дніпропетровщини

Чоловік постраждав внаслідок ворожих обстрілів Дніпропетровщини

07:29 29.10.2025
Під ворожим обстрілом 18 населених пунктів Запорізької області, двоє постраждалих

Під ворожим обстрілом 18 населених пунктів Запорізької області, двоє постраждалих

20:08 28.10.2025
Російські БпЛА атакували Чугуїв, пошкоджено цивільне підприємство

Російські БпЛА атакували Чугуїв, пошкоджено цивільне підприємство

07:55 27.10.2025
Одна людина загинула, одна поранена внаслідок атак РФ по 24 населених пунктах Запорізької області

Одна людина загинула, одна поранена внаслідок атак РФ по 24 населених пунктах Запорізької області

ВАЖЛИВЕ

Командувач СБС оголосив набір у свої підрозділи, планує закрити 15 тис вакансій

РФ думає про те, як продавати свої підприємства в Європі, оскільки вони не зможуть працювати - Зеленський

Росіяни нанесли удари по Слов'янській ТЕС, дві людини загинуло, п'ятеро постраждали

Ексочільник "Укренерго" Кудрицький вийшов з-під варти після внесення 13,7 млн грн застави

Обмеження енергопостачання в п’ятницю будуть цілодобовими в усіх регіонах

ОСТАННЄ

Росія за годину випустила 10 дронів по цивільній інфраструктурі Сумщини

Понад 200 словенських компаній надали підтримку Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ - глава МЗС

Ворог наніс удари по цивільній інфраструктурі Сумщини, є постраждалі

Норвегія передає Сумщині міст та медобладнання, а Словенія виділила кошти на забезпечення теплом - Сибіга

Пацієнти обурені діями держпідприємства та двох торгових компаній щодо завищення цін на ліки

Сибіга закликав партнерів до збільшення міжнародної підтримки Сумщини

Венс пояснив слова Трампа про можливе відновлення ядерних випробувань необхідністю підтримувати боєздатність арсеналу

Лубінець закликав працівників ТЦК та громадян діяти виключно в межах закону

У Запорізькому районі помер один із постраждалих внаслідок російської атаки

У Запорізькому районі зазнали поранень двоє чоловіків через атаку дроном

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА