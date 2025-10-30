Норвегія передає Сумщині міст та медобладнання, а Словенія виділила кошти на забезпечення теплом - Сибіга

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив про нову допомогу від Норвегії та Словенії прифронтовій Сумщині.

На міжнародній конференції "Стійкість та європейське майбутнє Сумської області" в Дипломатичній академії при МЗС міністр зазначив результативність останнього візиту до Норвегії, де він супроводжував першу леді Олену Зеленську.

"Норвегія передає Сумщині міст - його буквально розібрали в Норвегії та зберуть вже незабаром у Миколаївській громаді. І також Сумщина отримає від Норвегії медичне обладнання вартістю 2 млн євро. Сьогодні з керівництвом Сумської області буде вирішено, в які саме громади піде ця допомога". - розповів міністр.

Окремо він подякував своїй словенській колезі Тані Файон, яка перебуває з візитом в Україні, "за оголошене сьогодні рішення уряду Словенії виділити Сумщині ще 250 тис. євро на тепло взимку".

Міністр також подякував іншим країнам, зокрема Австрії, Азербайджану, Бельгії, Великій Британії, Італії, Індонезії, Ісландії, Німеччині, Норвегії, Польщі, Республіці Корея, США, Туреччині, Франції, Швейцарії, Швеції, Молдові, Японії, які підтримують Сумщину.

"Ваші генератори, модульні котельні, пожежні машини, швидкі, рятувальна техніка допомагають Сумщині триматися попри постійні обстріли. Завдяки світлу ваших сердець Росія ніколи не зможе занурити нас у темряву", - зазначив він.

Крім того, Сибіга наголосив, що росіяни цілеспрямовано знищують Сумщину, зокрема місто Шостка, за що мають понести відповідальність.