Лубінець закликав працівників ТЦК та громадян діяти виключно в межах закону

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (омбудсман) Дмитро Лубінець закликав працівників ТЦК та СП і громадян не порушувати закон.

"Закликаю усіх - як працівників ТЦК та СП, так і громадян - діяти виключно в межах закону, поважати права людини. Ми маємо залишатися єдиними - навіть у найскладніші часи", - написав він у телеграмі, коментуючи напад групи "цивільних осіб" на військовослужбовців під час проведення мобілізаційних заходів.

Лубінець назвав такі дії як працівників ТЦК та СП, так і громадян не лише порушенням та злочинами, а й ударом по державі в умовах війни. "Вони створюють не тільки загрозу життю та безпеці людей, але й допомагають ворогу досягати своєї мети - дискредитувати українські інституції, посіяти недовіру та розколоти суспільство", - зазначив він.

Також омбудсмен зазначив, що водночас спостерігаються емоційні та необдумані дії громадян у відповідь, які можуть мати трагічні наслідки. За його словами, лише у четвер зафіксовано два кричущі інциденти, зокрема, в Одесі група осіб напала на службовий автомобіль ТЦК та СП, унаслідок чого транспортний засіб зазнав пошкоджень. Також у Кременчуці під час перевірки документів один із чоловіків відкрив стрілянину та поранив двох співробітників ТЦК та СП.

Як повідомлялося, Одеський обласний територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) заявив у четвер про факт нападу групи "цивільних осіб" на військовослужбовців під час проведення мобілізаційних заходів.