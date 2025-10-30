Інтерфакс-Україна
Події
22:00 30.10.2025

Лубінець закликав працівників ТЦК та громадян діяти виключно в межах закону

2 хв читати
Лубінець закликав працівників ТЦК та громадян діяти виключно в межах закону

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (омбудсман) Дмитро Лубінець закликав працівників ТЦК та СП і громадян не порушувати закон.

"Закликаю усіх - як працівників ТЦК та СП, так і громадян - діяти виключно в межах закону, поважати права людини. Ми маємо залишатися єдиними - навіть у найскладніші часи", - написав він у телеграмі, коментуючи напад групи "цивільних осіб" на військовослужбовців під час проведення мобілізаційних заходів.

Лубінець назвав такі дії як працівників ТЦК та СП, так і громадян не лише порушенням та злочинами, а й ударом по державі в умовах війни. "Вони створюють не тільки загрозу життю та безпеці людей, але й допомагають ворогу досягати своєї мети - дискредитувати українські інституції, посіяти недовіру та розколоти суспільство", - зазначив він.

Також омбудсмен зазначив, що водночас спостерігаються емоційні та необдумані дії громадян у відповідь, які можуть мати трагічні наслідки. За його словами, лише у четвер зафіксовано два кричущі інциденти, зокрема, в Одесі група осіб напала на службовий автомобіль ТЦК та СП, унаслідок чого транспортний засіб зазнав пошкоджень. Також у Кременчуці під час перевірки документів один із чоловіків відкрив стрілянину та поранив двох співробітників ТЦК та СП.

Як повідомлялося, Одеський обласний територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) заявив у четвер про факт нападу групи "цивільних осіб" на військовослужбовців під час проведення мобілізаційних заходів.

 

Теги: #тцк #напад #одеса

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:18 30.10.2025
У Кременчуці двоє військовослужбовців ТЦК та СП отримали вогнепальні поранення

У Кременчуці двоє військовослужбовців ТЦК та СП отримали вогнепальні поранення

11:56 30.10.2025
Одеський обласний ТЦК заявив про груповий напад на військовослужбовців під час мобілізаційних заходів

Одеський обласний ТЦК заявив про груповий напад на військовослужбовців під час мобілізаційних заходів

10:17 30.10.2025
В Одесі поліція оголосила підозру жінці за публічну наругу над прапором України

В Одесі поліція оголосила підозру жінці за публічну наругу над прапором України

09:23 29.10.2025
Генпрокурор Кравченко підтвердив оголошення підозри Труханову

Генпрокурор Кравченко підтвердив оголошення підозри Труханову

16:43 28.10.2025
В Одесі виявили понад тисячу згортків з імовірно наркотичними речовинами – патрульна поліція

В Одесі виявили понад тисячу згортків з імовірно наркотичними речовинами – патрульна поліція

11:21 28.10.2025
ДБР розслідує обставини конфлікту між поліцейським та співробітниками ТЦК в Одесі

ДБР розслідує обставини конфлікту між поліцейським та співробітниками ТЦК в Одесі

12:03 25.10.2025
Двох лікарів приватного медзакладу Одеси підозрюють у неналежному лікуванні, через що помер відомий одеський забудовник

Двох лікарів приватного медзакладу Одеси підозрюють у неналежному лікуванні, через що помер відомий одеський забудовник

18:56 24.10.2025
Чоловік, що помер у розподільчому пункті у Києві, сам "втратив свідомість, впав і вдарився головою об тверду підлогу" – заява ТЦК та СП та 71 ОЄБ ДШВ

Чоловік, що помер у розподільчому пункті у Києві, сам "втратив свідомість, впав і вдарився головою об тверду підлогу" – заява ТЦК та СП та 71 ОЄБ ДШВ

20:02 22.10.2025
Суд в Одесі оголосив вирок у справі про замах на громадського активіста – 14 років ув'язнення

Суд в Одесі оголосив вирок у справі про замах на громадського активіста – 14 років ув'язнення

11:29 21.10.2025
Чоловіка, що стріляв в Фіцо, засуджено до 21 року ув'язнення – ЗМІ

Чоловіка, що стріляв в Фіцо, засуджено до 21 року ув'язнення – ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Командувач СБС оголосив набір у свої підрозділи, планує закрити 15 тис вакансій

РФ думає про те, як продавати свої підприємства в Європі, оскільки вони не зможуть працювати - Зеленський

Росіяни нанесли удари по Слов'янській ТЕС, дві людини загинуло, п'ятеро постраждали

Ексочільник "Укренерго" Кудрицький вийшов з-під варти після внесення 13,7 млн грн застави

Обмеження енергопостачання в п’ятницю будуть цілодобовими в усіх регіонах

ОСТАННЄ

Норвегія передає Сумщині міст та медобладнання, а Словенія виділила кошти на забезпечення теплом - Сибіга

Пацієнти обурені діями держпідприємства та двох торгових компаній щодо завищення цін на ліки

Сибіга закликав партнерів до збільшення міжнародної підтримки Сумщини

Венс пояснив слова Трампа про можливе відновлення ядерних випробувань необхідністю підтримувати боєздатність арсеналу

У Запорізькому районі помер один із постраждалих внаслідок російської атаки

У Запорізькому районі зазнали поранень двоє чоловіків через атаку дроном

Командувач СБС оголосив набір у свої підрозділи, планує закрити 15 тис вакансій

Рух ХАМАС передав ізраїльтянам тіла двох заручників - ЦАХАЛ

Державна митна служба: Вибух стався на митному посту "Укрпошти" на Київській митниці, відправлення йшло на експорт з України

Нові жертви окупантів на Донеччині: 2 загиблих і 9 поранених

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА