Міністерка економічного співробітництва і розвитку Німеччини прибула до Києва

Федеральна міністерка економічного співробітництва і розвитку Німеччини Рім Алабалі Радован прибула з візитом до Києва , повідомляє посольство ФРН в Україні.

"Вітаємо в Києві федеральну міністерку економічного співробітництва і розвитку Рім Алабалі Радован! На порядку денному – німецькі інвестиції в Україні й активна залученість німецьких компаній, зокрема в контексті відбудови країни, що страждає від агресії Росії", - йдеться у повідомленні у соціальній мережі Х.