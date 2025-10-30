Інтерфакс-Україна
Події
12:31 30.10.2025

Міністерка економічного співробітництва і розвитку Німеччини прибула до Києва

1 хв читати

Федеральна міністерка економічного співробітництва і розвитку Німеччини Рім Алабалі Радован прибула з візитом до Києва , повідомляє посольство ФРН в Україні.

"Вітаємо в Києві федеральну міністерку економічного співробітництва і розвитку Рім Алабалі Радован! На порядку денному – німецькі інвестиції в Україні й активна залученість німецьких компаній, зокрема в контексті відбудови країни, що страждає від агресії Росії", - йдеться у повідомленні у соціальній мережі Х.

Теги: #київ #візит #радован

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:37 29.10.2025
У Києві двох чоловіків судитимуть за вимагання $500 тис. за "продаж" керівної посади в держпідприємстві НААН

У Києві двох чоловіків судитимуть за вимагання $500 тис. за "продаж" керівної посади в держпідприємстві НААН

22:40 28.10.2025
Єрмак: сподіваємось, що візит Трампа в Азію сприятиме значному прогресу у зміні позиції Китаю щодо РФ

Єрмак: сподіваємось, що візит Трампа в Азію сприятиме значному прогресу у зміні позиції Китаю щодо РФ

16:03 28.10.2025
Глава МЗС Нідерландів: якими б не були результати виборів, підтримка України продовжиться

Глава МЗС Нідерландів: якими б не були результати виборів, підтримка України продовжиться

10:58 28.10.2025
Мешканець Києва влаштував стрілянину біля будинку та поранив двох перехожих - поліція

Мешканець Києва влаштував стрілянину біля будинку та поранив двох перехожих - поліція

09:43 28.10.2025
Глава МЗС Нідерландів прибув до Києва

Глава МЗС Нідерландів прибув до Києва

18:31 27.10.2025
Міністерка закордонних справ Словенії прибула в Україну

Міністерка закордонних справ Словенії прибула в Україну

16:49 26.10.2025
У Києві завершено роботи по ліквідації наслідків ворожого обстрілу в Деснянському районі

У Києві завершено роботи по ліквідації наслідків ворожого обстрілу в Деснянському районі

16:36 26.10.2025
Атака РФ на Київ знищила склад і офіс фармкомпанії Оптіма-Фарм - ЗМІ

Атака РФ на Київ знищила склад і офіс фармкомпанії Оптіма-Фарм - ЗМІ

15:48 26.10.2025
Кількість постраждалих у Києві через нічну атаку зросла до 33 людей – Кличко

Кількість постраждалих у Києві через нічну атаку зросла до 33 людей – Кличко

14:42 26.10.2025
Міністр оборони Хорватії прибув до Києва, говоритимуть, зокрема, про співпрацю в оборонному виробництві

Міністр оборони Хорватії прибув до Києва, говоритимуть, зокрема, про співпрацю в оборонному виробництві

ВАЖЛИВЕ

На Вінничині померла семирічна дитина, поранена через російський удар

Сирський: Працюємо над посиленням стійкості оборони на Покровському напрямку. Кожен командир має організувати якісне виконання завдань

В Запоріжжі виявили тіло ще одного загиблого – ОВА

Збито/подавлено 623 цілі противника із 705, є прямі влучання 16 ракет та 63 ударних БпЛА на 20 локаціях

Уночі РФ використала більше 650 дронів і 50 ракет для ударів по Україні - Зеленський

ОСТАННЄ

Виробник макаронів "Стрілець" на Харківщині постраждав від атаки БПЛА

JYSK відкрив 111-й магазин в Україні під Львовом

Уряд схвалив створення Реєстру Музейного фонду України

В межах міжнародної спецоперації викрито понад 650 бойовиків ПВК "Вагнер" і "Редут", триває понад 70 обшуків

7 корпус ШР ДШВ: окупанти під Покровськом відновили "тактику флагштоків" з розповсюдженням відео у соцмережах

Гендиректор "1+1" Пахольчук: Україна за 35 років виробила анімаційного контенту менше, ніж Росія за рік

Українські воїни просунулись ще від 200 м до 550 м в районі Добропілля - Сирський

На Вінничині померла семирічна дитина, поранена через російський удар

Сирський: Працюємо над посиленням стійкості оборони на Покровському напрямку. Кожен командир має організувати якісне виконання завдань

Ворог завдав удару по АЗС у Сумах, поранено четверо людей

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА