УЧХ надає гумдопомогу постраждалим від російської повітряної атаки на Запоріжжя

Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Український Червоний Хрест (УЧХ) надає гуманітарну допомогу постраждалим від російської повітряної атаки на Запоріжжя.

"У Запоріжжі Український Червоний Хрест працює на місці чергової атаки… Наразі на місці працює пункт допомоги Українського Червоного Хреста, де постраждалі отримують гуманітарну допомогу", - повідомив УЧХ у Фейсбуці у четвер.

У пункті допомоги місцеві мешканці та рятувальники можуть зігрітися, випити чаю та зарядити гаджети.

В організації повідомили, що цієї ночі загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Запорізькій області спільно з рятувальниками працював на місцях, постраждалих внаслідок чергової російської атаки на Запоріжжя. Волонтери надали першу допомогу чотирьом пораненим, серед яких – дитина.

Як повідомлялося, окупанти вдарили по Запоріжжю щонайменше 20 БпЛА та вісьмома

ракетами. Внаслідок атаки - один загиблий, 17 постраждалих. Рятувально-пошукова операція триває.