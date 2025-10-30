Інтерфакс-Україна
Події
10:46 30.10.2025

Стало відомо про загиблого у Запоріжжі, кількість постраждалих зросла до 17 людей, серед них діти – ОВА

Фото: ДСНС Запоріжжя

Стало відомо про одного загиблого через російський обстріл у Запоріжжі, кількість поранених зросла до 17 осіб, серед них –діти, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Рятувальники дістали з-під завалів людину. На жаль, чоловік загинув. Рятувально-пошукова операція триває", - написав Федоров у Телеграм-каналі.

Раніше він повідомив, що відомо вже про 17 постраждалих. Допомога лікарів знадобилася, в тому числі, дітям двох, трьох, п’яти, шести, восьми і 16 років.

Як повідомлялося, окупанти вдарили по Запоріжжю щонайменше 20 БпЛА та 8 ракетами.

Раніше було відомо про 15 постраждалих.

Джерела: https://t.me/ivan_fedorov_zp/27690

https://t.me/ivan_fedorov_zp/27691

 

Теги: #запоріжжя

