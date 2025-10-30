Стало відомо про загиблого у Запоріжжі, кількість постраждалих зросла до 17 людей, серед них діти – ОВА
Стало відомо про одного загиблого через російський обстріл у Запоріжжі, кількість поранених зросла до 17 осіб, серед них –діти, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
"Рятувальники дістали з-під завалів людину. На жаль, чоловік загинув. Рятувально-пошукова операція триває", - написав Федоров у Телеграм-каналі.
Раніше він повідомив, що відомо вже про 17 постраждалих. Допомога лікарів знадобилася, в тому числі, дітям двох, трьох, п’яти, шести, восьми і 16 років.
Як повідомлялося, окупанти вдарили по Запоріжжю щонайменше 20 БпЛА та 8 ракетами.
Раніше було відомо про 15 постраждалих.
Джерела: https://t.me/ivan_fedorov_zp/27690
https://t.me/ivan_fedorov_zp/27691