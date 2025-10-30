Одна людина дістала зазнала поранень внаслідок атаки російських дронів на Бориспіль – КОВА

Мирна мешканка зазнала поранень внаслідок нічної атаки ударних дронів ворога на Бориспіль, повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник в телеграм-каналі.

"На жаль, унаслідок ворожої атаки у Борисполі постраждала жінка 36 років. З термічними опіками обличчя, долонь, різаними ранами передпліччя та гомілки її госпіталізовано до місцевої лікарні. Уся необхідна медична допомога надається. У місті сталася пожежа приватного будинку, пошкоджено вікна двох багатоповерхових житлових та приватного будинків, два автомобілі знищено та чотири пошкоджено", - написав Калашник у Телеграм.

Джерело: https://t.me/Mykola_Kalashnyk/7573