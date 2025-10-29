Суд заарештував ексголову "Укренерго" Кудрицького із правом застави в 13,7 млн грн

Суддя Печерського райсуду Києва обрав запобіжний захід підозрюваному у шахрайському заволодінні коштами колишньому голові НЕК "Укренерго" Володимиру Кудрицькому у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 13,7 млн грн до 26 грудня включно.

Під час судового засідання Кудрицький зазначив, що підписав два договори за результатами процедури закупівель, які мав підписати за посадою, і це був "стандартний рутинний процес".

"Сторона обвинувачення навела тільки факт підписання договорів… Для "Укренерго" захист авансових платежів банківською гарантією – абсолютно стандартна практика… Фактично мене обвинувачують в тому, що "Укренерго" з недобросовісного підрядника стягнуло банківську гарантію", - сказав Кудрицький.

Сторона обвинувачення просила суд обрати Кудрицькому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 13,7 млн грн. Захист вважає підозру необґрунтованою.

За інформацією Бюро, у 2018 році під час проведення тендерів на реконструкцію зовнішнього огородження підстанцій Південної та Західної енергосистем посадовець вступив у змову з представниками приватної компанії.

На той час, як уточнюють в ДБР, він обіймав посаду заступника директора з інвестицій ДП "НЕК "Укренерго".

"Між сторонами було укладено два договори на загальну суму понад 68 млн грн. Після цього держпідприємство перерахувало підряднику понад 13,7 млн грн авансових платежів, які зловмисники привласнили", - наголошують в Бюро.

В повідомленні ДБР не вказані імена фігурантів. Йдеться про ексголову "Укренерго" Кудрицького та львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича.

Раніше джерело агентства "Інтерфакс-Україна" в правоохоронних органах повідомило, що співробітники ДБР затримали на Львівщині колишнього голову "Укренерго" Кудрицького і готували йому підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах.

Співрозмовник агентства уточнив, що йдеться про справу бізнесмена Ігоря Гринкевича і ймовірне заволодіння коштами державної компанії під час тендерів на реконструкцію об'єктів енергосистеми ще у 2018 році.

За рішенням Печерського райсуду, застава може бути внесена як самим Кудрицьким, так і іншими особами. Кудрицький у коментарі журналістам, присутнім на засіданні суду, назвав рішення суду про тримання під вартою політичним.

Суд долучив до справи заяви двох народних депутатів про готовність взяти підозрюваного на поруки.

Як повідомлялося пізніше, пять народних депутатів висловили готовність взяти Кудрицького на поруки. За даними ЗМІ, це Андрій Герус, Ярослав Железняк, Інна Сосун, Максим Хлапук, Анастасія Радіна.

Трансляція судового засідання на ютуб-каналі "Суспільний".