Німеччина передала українським правоохоронцям підозрюваного у виробництві та збуті психотропів – Офіс генпрокурора

За клопотанням прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури компетентні органи Німеччини екстрадували в Україну чоловіка, який переховувався від слідства, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"За даними слідства, він був учасником злочинної організації, що у Дніпрі займалася виготовленням та збутом метамфетаміну. У 2019 році йому повідомили про підозру за участь у злочинній організації а також виготовленні, придбанні, перевезенні та зберіганні психотропних речовин з метою збуту й незаконному придбанні та зберіганні обладнання для їх виготовлення (ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. ч. 2, 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 313 КК України)", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Після цього підозрюваний втік та був оголошений у міжнародний розшук.

У червні його затримали в Німеччині, а наприкінці жовтня — передали українським правоохоронним органам.

За клопотанням прокуратури суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.