Інтерфакс-Україна
Події
17:30 29.10.2025

Німеччина передала українським правоохоронцям підозрюваного у виробництві та збуті психотропів – Офіс генпрокурора

1 хв читати
Німеччина передала українським правоохоронцям підозрюваного у виробництві та збуті психотропів – Офіс генпрокурора

За клопотанням прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури компетентні органи Німеччини екстрадували в Україну чоловіка, який переховувався від слідства, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"За даними слідства, він був учасником злочинної організації, що у Дніпрі займалася виготовленням та збутом метамфетаміну. У 2019 році йому повідомили про підозру за участь у злочинній організації а також виготовленні, придбанні, перевезенні та зберіганні психотропних речовин з метою збуту й незаконному придбанні та зберіганні обладнання для їх виготовлення (ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. ч. 2, 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 313 КК України)", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Після цього підозрюваний втік та був оголошений у міжнародний розшук.

У червні його затримали в Німеччині, а наприкінці жовтня — передали українським правоохоронним органам.

За клопотанням прокуратури суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Теги: #німеччина #офіс_генпрокурора

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:29 28.10.2025
Офіс генпрокурора звинуватив замміністра сільського господарства РФ у привласненні українського зерна на 23 млрд грн

Офіс генпрокурора звинуватив замміністра сільського господарства РФ у привласненні українського зерна на 23 млрд грн

12:22 28.10.2025
Заступник міністра сільгоспу РФ підозрюється у незаконному переміщенні понад 4 млн тонн зерна з ТОТ – Офіс генпрокурора

Заступник міністра сільгоспу РФ підозрюється у незаконному переміщенні понад 4 млн тонн зерна з ТОТ – Офіс генпрокурора

10:42 28.10.2025
Україна домовляється з Німеччиною й Італією щодо енергопідтримки – Зеленський

Україна домовляється з Німеччиною й Італією щодо енергопідтримки – Зеленський

10:34 28.10.2025
На Дніпропетровщині засуджено чоловіка за сексуальні злочини щодо власних малолітніх дітей - прокуратура

На Дніпропетровщині засуджено чоловіка за сексуальні злочини щодо власних малолітніх дітей - прокуратура

23:14 27.10.2025
США надають Німеччині відстрочку у застосуванні санкцій проти дочірнього підприємства компанії "Роснефть" - ЗМІ

США надають Німеччині відстрочку у застосуванні санкцій проти дочірнього підприємства компанії "Роснефть" - ЗМІ

16:22 27.10.2025
Суд збільшив до 15 років строк покарання чоловіку, який у Дніпрі вбив підлітка з хуліганських мотивів - прокуратура

Суд збільшив до 15 років строк покарання чоловіку, який у Дніпрі вбив підлітка з хуліганських мотивів - прокуратура

14:49 27.10.2025
Суд в Італії схвалив видачу Німеччині українця Кузнєцова у справі про "Північні потоки" – ЗМІ

Суд в Італії схвалив видачу Німеччині українця Кузнєцова у справі про "Північні потоки" – ЗМІ

14:19 27.10.2025
Прокуратура Черкащини відновила контроль громади над землями заказника "Пташині острови" - Офіс генпрокурора

Прокуратура Черкащини відновила контроль громади над землями заказника "Пташині острови" - Офіс генпрокурора

16:15 25.10.2025
Міністр економіки Німеччини запевнила у допомозі українцям напередодні зими, нагадала, що Patriots вже "в дорозі"

Міністр економіки Німеччини запевнила у допомозі українцям напередодні зими, нагадала, що Patriots вже "в дорозі"

15:29 25.10.2025
Міністр економіки Німеччини відзначає величезний потенціал у співпраці з Україною у сфері ОПК

Міністр економіки Німеччини відзначає величезний потенціал у співпраці з Україною у сфері ОПК

ВАЖЛИВЕ

Заяви про "оточення" в Купʼянську українських військ є вигадкою - Угруповання Обʼєднаних сил

Зеленський про санкції США проти нафти з РФ: такі кроки потрібні й надалі, щоб збити російську нахабність

Генштаб ЗСУ: Сили оборони України уразили в Росії два НПЗ та один газопереробний завод

Міноборони Румунії підтвердило скорочення чисельності військ США у Європі

Окупанти обстріляли дитячу лікарню в Херсоні, 9 постраждалих, серед них діти

ОСТАННЄ

Україна вітає публікацію нової доповіді Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в країні – МЗС

Сибіга привітав Туреччину із 102-ю річницею проголошення Республіки

Апеляційний суд Парижу відмовив НАБУ та САП в екстрадиції Жеваго

На Одещині ДБР затримало колишнього чиновника військової адміністрації, який продавав "бронь" ухилянтам

Зеленський запросив президента Аргентини з візитом до України

ВАР пропонує відшкодувати аграріями втрати за неможливість працювати на сільгоспземлях, де зведено фортифікаційні споруди

Фонд Баффета надасть напряму "Ремонт і виробництво" УЗ технічну допомогу обладнанням на $9,2 млн

П'ять нардепів заявили про готовність взяти ексочільника "Укренерго" на поруки – депутат

Харківʼянка, яка передавала російському військовослужбовцю місця дислокації Сил оборони, отримала 15 років ув'язнення

Юрчишин: слова Путіна про готовність пустити ЗМІ в нібито оточені Куп’янськ і Покровськ - частина пропаганди

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА