16:13 29.10.2025

За ексзаступника голови Верховного суду Львова внесли заставу в 20 млн грн - ВАКС

За колишнього заступника голови Верховного суду Богдана Львова внесли заставу в розмірі 20 млн грн, визначену судом, повідомила керівниця відділу комунікацій Вищого антикорупційного суду (ВАКС) Олеся Чемерис агентству "Інтерфакс-Україна".

"За колишнього суддю внесли заставу в сумі 20 млн грн, про що суд отримав відповідну довідку", - зазначила вона в середу.

Раніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомляла, що 20 жовтня ВАКС зменшив заставу ексзаступнику голови суду з 302 млн грн до 20 млн грн, САП планував оскаржити це рішення.

За даними слідства, колишнього заступника голови Верховного суду Богдана Львова підозрюють у причетності до справи так званої "труби Медведчука". Колишньому народному депутату Віктору Медведчуку й чотирьом його спільникам було повідомлено про підозру в заволодінні нафтопроводом "Самара - Західний напрямок". Злочинну схему було організовано в координації з політичним керівництвом РФ.

Колишній заступник голови Верховного суду, за версією слідства, міг впливати на інших суддів під час винесення рішення про передачу нафтопроводу компанії, афілійовану з Медведчуком.

