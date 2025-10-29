Інтерфакс-Україна
14:46 29.10.2025

Генштаб ЗСУ: Сили оборони України уразили в Росії два НПЗ та один газопереробний завод

Фото: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив інформацію про ураження Силами оборони двох нафтопереробних заводів, задіяних в забезпеченні армії країни-агресора: Новоспаський НПЗ (Ульяновська обл., РФ) та Марійський НПЗ (Республіка Марій Ел), а також Будьоновський газопереробний завод (Ставропольський край, РФ), повідомила пресслужба Генштабу.

"У ніч на 29 жовтня 2025 року, підрозділи Сил оборони уразили два нафтопереробні заводи, задіяні в забезпеченні армії країни-агресора. На території підприємств зафіксовано вибухи та пожежі", - йдеться у повідомленні Генштабу у телеграм-каналі у середу.

Повідомляється, що уражено Новоспаський НПЗ в населеному пункті Новоспаське, Ульяновська область РФ. Цей нафтопереробний завод входить до складу холдингу "Промінвест". Головний напрямок діяльності – первинна переробка вуглеводнів. Об’єм переробки становить 600 тис. тон нафти на рік (0,2% загальної російської переробки). Завод виробляє бензин, дизпаливо та мазут. Забезпечує паливом внутрішнє споживання РФ, а також здійснює експорт нафтопродуктів.

За повідомленням Генштабу, також уражено Марійський НПЗ у населеному пункті Табашино, Республіка Марій Ел. На об’єкті – вибухи й пожежа. Завод забезпечує внутрішні потреби Приволзького федерального округу. Проєктна потужність переробки – 1,3 млн тонн на рік, що становить 0,5% всієї переробки рф. Має дві установки первинної переробки нафти та установку вакуумної переробки мазуту.

Результати місій та ступінь завданих збитків уточнюються.

Повідомляється, що крім того, вітчизняні ударні безпілотники цієї ночі уразили Будьоновський газопереробний завод у місті Будьоновськ Ставропольського краю рф. Зафіксовано влучання у виробничу установку ГПУ-1. Проєктна потужність переробки цього ГПЗ – 2,2 млрд куб. м газу на рік. Забезпечує газом низку підприємств у регіоні та є джерелом сировини для нафтохімічної галузі.

Зазначено, що виведення з ладу потужностей зазначених підприємств на території РФ знижує можливості російської армії у веденні бойових дій.

Теги: #генштаб_зсу #ураження #нпз #гпз #рф

