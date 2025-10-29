РФ здійснила масовану атаку по цивільній інфраструктурі Одещини, пошкоджено енергетичні та транспортні об’єкти

Російські війська здійснили масовану атаку по цивільній інфраструктурі Одещини, зафіксовано пошкодження об’єктів енергетичної та транспортної інфраструктури, є постраждалий, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"У ніч проти 29 жовтня ворог здійснив чергову масовану атаку по цивільній інфраструктурі Одещини. Попри активну роботу ППО, зафіксовано пошкодження об’єктів енергетичної та транспортної інфраструктури. На жаль, є постраждалий, якому надано необхідну медичну допомогу", - написав він у телеграмі.

Кіпер додав, що внаслідок ворожого обстрілу виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники.

Також частина споживачів тимчасово залишилася без електропостачання. Енергетики вже працюють над її відновленням. Об’єкти критичної інфраструктури працюють на генераторах.

Правоохоронці документують черговий воєнний злочин РФ проти цивільного населення Одещини, зазначив очільник ОВА.

У свою чергу, в ДТЕК повідомили про атаку одного з об'єктів у Одеській області і підкреслили, що пошкодження значні і потребуватимуть часу.

"Енергетики перепідключили обʼєкти критичної інфраструктури та житлові будинки до резервних ліній там, де це технічно можливо, та повернули світло 7 тисячам родин", - сказано в повідомленні.

Між тим, ще 26,9 тисяч домівок залишаються без світла.