У Чугуєві зафіксовано 6 влучань російських БпЛА, почалася пожежа

За попередніми даними, ЗС РФ атакували Чугуїв (Харківська обл) безпілотниками типу "Герань-2", повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіії в Харківській області.

"Зафіксовано близько шести влучань на території приватного підприємства. В результаті ударів сталося займання складу готової продукції", - йдеться у повідомленні.

На місці події працюють слідчо-оперативна група поліції, рятувальники та представники інших екстрених служб.

Правоохоронці документують наслідки ворожої атаки. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом порушення за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.