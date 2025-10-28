Інтерфакс-Україна
Події
22:55 28.10.2025

У Чугуєві зафіксовано 6 влучань російських БпЛА, почалася пожежа

1 хв читати

За попередніми даними, ЗС РФ атакували Чугуїв (Харківська обл) безпілотниками типу "Герань-2", повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіії в Харківській області.

"Зафіксовано близько шести влучань на території приватного підприємства. В результаті ударів сталося займання складу готової продукції", - йдеться у повідомленні.

На місці події працюють слідчо-оперативна група поліції, рятувальники та представники інших екстрених служб.

Правоохоронці документують наслідки ворожої атаки. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом порушення за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

Теги: #пожежа #харківська #бпла

10:36 28.10.2025
У листопаді Україна вийде на 500-800 перехоплювачів БпЛА на добу – Зеленський

У листопаді Україна вийде на 500-800 перехоплювачів БпЛА на добу – Зеленський

21:11 26.10.2025
У Сумському районі вже 13 поранених осіб та один загиблий - ОВА

У Сумському районі вже 13 поранених осіб та один загиблий - ОВА

20:00 26.10.2025
До 10 зросла кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по мікроавтобусу у Сумському районі

До 10 зросла кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по мікроавтобусу у Сумському районі

08:52 26.10.2025
Кількість постраждалих внаслідок атаки російських БпЛА на Київ зросла до 29, з них 7 – діти – прокуратура

Кількість постраждалих внаслідок атаки російських БпЛА на Київ зросла до 29, з них 7 – діти – прокуратура

07:24 26.10.2025
Троє загиблих та 27 постраждалих внаслідок нічної атаки російських БпЛА на Київ – Кличко

Троє загиблих та 27 постраждалих внаслідок нічної атаки російських БпЛА на Київ – Кличко

16:15 22.10.2025
У Харкові ліквідовано пожежі, спричинені атакою ворожих БпЛА

У Харкові ліквідовано пожежі, спричинені атакою ворожих БпЛА

13:22 19.10.2025
Волонтери УЧХ чергували на місці ліквідації пожежі у Києві

Волонтери УЧХ чергували на місці ліквідації пожежі у Києві

10:04 19.10.2025
Пожежу на складі в Подільському районі Києва ліквідовано, постраждалих немає

Пожежу на складі в Подільському районі Києва ліквідовано, постраждалих немає

22:58 18.10.2025
Окупанти вдарили по Лозовій КАБом нової модифікації - прокуратура

Окупанти вдарили по Лозовій КАБом нової модифікації - прокуратура

01:02 18.10.2025
Ворог атакував Запоріжжя, виникла пожежа в адмінбудівлі

Ворог атакував Запоріжжя, виникла пожежа в адмінбудівлі

Глава МЗС Нідерландів у Києві оголосив про виділення EUR 9 млн євро на проєкт щодо правосуддя і EUR 1 млн євро - на підтримку реформи БЕБ

"Укренерго" залишили на середу обмеження е/е населенню з 8:0" до 22:00, промисловості - на ранкову годину більше

Україна офіційно розпочала опалювальний сезон – Свириденко

Зеленський доручив опрацювати конкретні суспільні потреби, на які мають спрямовуватись кошти від заморожених російських активів – нарада з урядовцями

Програму контрольованого експорту зброї треба запустити вже наступного місяця – Зеленський на нараді з урядовцями

ЦВК зареєструвала Слинька нардепом від "Слуги народу"

Єрмак: сподіваємось, що візит Трампа в Азію сприятиме значному прогресу у зміні позиції Китаю щодо РФ

Поліція повідомила про підозру ексмеру Одеси Труханову - ЗМІ

Посол США в НАТО: Трамп запровадить нові санкції проти РФ, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів

Під завалами у багатоповерховому будинку у Хмельницькому може знаходитись жінка, ведуться пошукові роботи

Глава МЗС Нідерландів у Києві оголосив про виділення EUR 9 млн євро на проєкт щодо правосуддя і EUR 1 млн євро - на підтримку реформи БЕБ

Зеленський та спікер Сеймасу Литви обговорили безпекові питання, зокрема можливості спільного виробництва зброї

Зеленський зідзвонився зі Стуббом, обговорили поточну ситуацію

США закликали Ізраїль не вживати радикальних заходів після звинувачень на адресу ХАМАС у порушенні перемир'я

Російські БпЛА атакували Чугуїв, пошкоджено цивільне підприємство

