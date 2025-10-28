Інтерфакс-Україна
Події
19:59 28.10.2025

Шатдаун у США: Демократи в 13-те заблокували бюджетну резолюцію

Сенат США в 13-й раз відхилив тимчасовий бюджет про фінансування уряду, повідомила посол України в США Ольга Стефанішина.

"Сьогодні в Сенаті США було втринадцяте винесено на голосування проєкт короткострокової бюджетної резолюції - про тимчасове фінансування роботи відомств федерального уряду за відсутності бюджетного законодавства на 2026 фінансовий рік, поданий Республіканською партією терміном дії до 21 листопада - який був ухвалений 19 вересня в Палаті представників", - написала вона у телеграм у вівторок увечері.

Стефанішина повідомила, що проект отримав 54 з 60 необхідних голосів. Таким чином шатдаун продовжено і його тривалість сягає 28 днів.

"Це вже 13-та спроба ухвалити тимчасове фінансування за відсутності бюджету на 2026 фінансовий рік", - написала вона та додала, що найдовший шатдаун тривав 35 днів.

Як повідомлялося, під час шатдауну федеральний уряд частково зупиняє роботу через відсутність затвердженого бюджету. Коли Конгрес не може домовитись про фінансування, частина державних установ припиняє діяльність. Службовці або йдуть у неоплачувану відпустку, або працюють без зарплати до вирішення питання. Водночас армія, служби безпеки, медицина та прикордонний контроль функціонують у звичайному режимі.

 

