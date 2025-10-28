Інтерфакс-Україна
Події
16:53 28.10.2025

Глава МВС: разом з громадами за 4 місяці створили команду майже з 2 тис. офіцерів-рятувальників

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомляє про реалізацію проєкту "Офіцер-рятувальник громади": понад 1900 офіцерів-рятувальників щоденно рятують життя та підтримують людей.

"Ми досягли цього разом із громадами! Проєкт "Офіцер-рятувальник громади" реалізований на 100%. Лише за чотири місяці МВС, ДСНС та громади створили команду з понад 1900 офіцерів-рятувальників, які щоденно рятують життя та підтримують людей", - написав міністр в телеграм-каналі у вівторок.

За словами Клименка, за цей час рятувальники громад залучалися до гасіння понад 25 тис. пожеж, ідентифікували більше як 2 тис. 600 вибухонебезпечних предметів, брали участь у ліквідації більш як 1 тис. 900 небезпечних ситуацій, надали понад 9 тис. консультацій представникам місцевої влади.

Теги: #клименко #мвс

