Заступник міністра сільгоспу РФ підозрюється у незаконному переміщенні понад 4 млн тонн зерна з ТОТ – Офіс генпрокурора

Фото: https://t.me/pgo_gov_ua/

Підозру оголошено заступнику міністра сільського господарства РФ, який після початку повномасштабного вторгнення та до 31 грудня 2023 року організував масштабне протиправне заволодіння активами підприємств агропромислового комплексу України державної та приватної форм власності, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Йдеться про майно відомих українських компаній: ТОВ СП "НІБУЛОН", групи компаній "TESSLAGROUP", ТОВ "КЕРНЕЛ-ТРЕЙД", Державної продовольчо-зернової корпорації України та інших. Загальний обсяг привласненого зерна перевищує 4,136 млн тонн, що за попередніми оцінками становить понад 23 млрд грн", - повідомляється на сайті відомства у вівторок.

Фігурант діяв за попередньою змовою з керівництвом країни-агресора та очільниками окупаційних адміністрацій у Донецькій, Луганській, Запорізькій і Херсонській областях.

Викрадену продукцію вивозили до Росії та тимчасово окупованого Криму, звідки надалі експортували морськими шляхами під виглядом товарів російського походження до Сирії, Єгипту, Туреччини, Лівану та інших держав.

"Такі дії не зумовлені жодною військовою необхідністю та є грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права", - зазначається у повідомленні.

На підставі зібраних доказів заступнику міністра сільського господарства РФ повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.

Раніше повідомлено про підозру міністру сільського господарства РФ та одному з керівників департаменту цього міністерства. Встановлення інших причетних посадовців РФ триває.