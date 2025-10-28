Інтерфакс-Україна
Події
12:22 28.10.2025

Заступник міністра сільгоспу РФ підозрюється у незаконному переміщенні понад 4 млн тонн зерна з ТОТ – Офіс генпрокурора

2 хв читати
Заступник міністра сільгоспу РФ підозрюється у незаконному переміщенні понад 4 млн тонн зерна з ТОТ – Офіс генпрокурора
Фото: https://t.me/pgo_gov_ua/

Підозру оголошено заступнику міністра сільського господарства РФ, який після початку повномасштабного вторгнення та до 31 грудня 2023 року організував масштабне протиправне заволодіння активами підприємств агропромислового комплексу України державної та приватної форм власності, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Йдеться про майно відомих українських компаній: ТОВ СП "НІБУЛОН", групи компаній "TESSLAGROUP", ТОВ "КЕРНЕЛ-ТРЕЙД", Державної продовольчо-зернової корпорації України та інших. Загальний обсяг привласненого зерна перевищує 4,136 млн тонн, що за попередніми оцінками становить понад 23 млрд грн", - повідомляється на сайті відомства у вівторок.

Фігурант діяв за попередньою змовою з керівництвом країни-агресора та очільниками окупаційних адміністрацій у Донецькій, Луганській, Запорізькій і Херсонській областях.

Викрадену продукцію вивозили до Росії та тимчасово окупованого Криму, звідки надалі експортували морськими шляхами під виглядом товарів російського походження до Сирії, Єгипту, Туреччини, Лівану та інших держав.

"Такі дії не зумовлені жодною військовою необхідністю та є грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права", - зазначається у повідомленні.

На підставі зібраних доказів заступнику міністра сільського господарства РФ повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.

Раніше повідомлено про підозру міністру сільського господарства РФ та одному з керівників департаменту цього міністерства. Встановлення інших причетних посадовців РФ триває.

Теги: #офіс_генпрокурора #підозра

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:34 28.10.2025
На Дніпропетровщині засуджено чоловіка за сексуальні злочини щодо власних малолітніх дітей - прокуратура

На Дніпропетровщині засуджено чоловіка за сексуальні злочини щодо власних малолітніх дітей - прокуратура

16:22 27.10.2025
Суд збільшив до 15 років строк покарання чоловіку, який у Дніпрі вбив підлітка з хуліганських мотивів - прокуратура

Суд збільшив до 15 років строк покарання чоловіку, який у Дніпрі вбив підлітка з хуліганських мотивів - прокуратура

14:19 27.10.2025
Прокуратура Черкащини відновила контроль громади над землями заказника "Пташині острови" - Офіс генпрокурора

Прокуратура Черкащини відновила контроль громади над землями заказника "Пташині острови" - Офіс генпрокурора

15:11 24.10.2025
Співвласник столичної клініки намагався передати новонароджену дівчинку подружжю з Китаю, знаючи, що це не їхня дитина - прокуратура

Співвласник столичної клініки намагався передати новонароджену дівчинку подружжю з Китаю, знаючи, що це не їхня дитина - прокуратура

18:14 22.10.2025
Нові підозри оголошені у справі про заволодіння 129 млн грн на ремонті водогону в Дніпропетровській області у 2022-23рр

Нові підозри оголошені у справі про заволодіння 129 млн грн на ремонті водогону в Дніпропетровській області у 2022-23рр

17:05 22.10.2025
Обнародування імені підозрюваного до набрання сили обвинувальним вироком забороняється – Верховний суд

Обнародування імені підозрюваного до набрання сили обвинувальним вироком забороняється – Верховний суд

16:50 22.10.2025
ГУР: встановлено трьох воєнних злочинців, їм оголошено про підозру за катування та зґвалтування жінки у Запорізькій області

ГУР: встановлено трьох воєнних злочинців, їм оголошено про підозру за катування та зґвалтування жінки у Запорізькій області

15:14 22.10.2025
Правоохоронці повідомили про підозру медсестрі з Рівненщини, службова недбалість якої призвела до смерті немовляти

Правоохоронці повідомили про підозру медсестрі з Рівненщини, службова недбалість якої призвела до смерті немовляти

18:24 21.10.2025
Вчитель з учнями в салоні напідпитку влаштував ДТП в Надвірнянському районі, є загиблі

Вчитель з учнями в салоні напідпитку влаштував ДТП в Надвірнянському районі, є загиблі

14:24 21.10.2025
Двоє колаборантів та російський офіцер підозрюються у катуванні й сексуальному насильстві жінки на Запоріжжі

Двоє колаборантів та російський офіцер підозрюються у катуванні й сексуальному насильстві жінки на Запоріжжі

ВАЖЛИВЕ

Офіційно опалення має бути з 28 жовтня - Зеленський

Електроенергію населенню у вівторок відключатимуть в окремих регіонах з 8:00 до 22:00, промисловості - з 7:00 до 22:00

У Покровську тривають бої - Зеленський

Єврокомісія: Фокус у питанні фінпідтримки України на 2026-2027 – на росактивах

ГУР ліквідувало окупанта Марзоєва, сина російського генерала, причетного до злочинів проти цивільних в Херсоні

ОСТАННЄ

Запрошення приєднатися до Конвенції про боротьбу з підкупом іноземних посадовців є визнанням курсу держави на прозорість – думка

Понад 50 спецгруп Нацполіції та ДСНС проводять евакуацію з небезпечних територій у 6 областях України – МВС

У застосунку Армія+ запущено базовий навчальний курс DELTA

ДБР: затримано ексголову правління "Укренерго" за підозрою у шахрайському заволодінні коштами державного підприємства

УЧХ допомагав постраждалим внаслідок російської повітряної атаки на Чернігів

Глави МЗС Естонії та Нідерландів обговорили створення спецтрибуналу для притягнення РФ за злочин агресії

ДБР розслідує обставини конфлікту між поліцейським та співробітниками ТЦК в Одесі

Ексглаву "Укренерго" Кудрицького затримано на Львівщині - джерело

Мешканець Києва влаштував стрілянину біля будинку та поранив двох перехожих - поліція

У ніч на вівторок сталася сьома атака РФ на газові об’єкти, внаслідок якої постраждали потужності на Полтавщині – глава "Нафтогазу"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА