10:28 28.10.2025

Зеленський: ми не будемо воювати десятиріччями, але ЄС має фінансово підтримувати України 2-3 роки

Зеленський: ми не будемо воювати десятиріччями, але ЄС має фінансово підтримувати України 2-3 роки
Україна не буде воювати десятиріччями, але ЄС має упродовж якогось часу стабільно фінансово підтримувати Україну, європейські лідери планують це робити 2-3 роки, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Зараз, коли хтось каже, що Україна ще готова кілька років воювати, я ще раз це підкреслив всім європейським лідерам. Я їм сказав – ми не будемо десятиріччями воювати, але ви повинні показати, що упродовж якогось часу ви зможете стабільно фінансово підтримувати Україну. І тому в них така в голові програма – 2-3 роки. Давайте акцентуємо, що 2-3 роки ми будемо стабільно допомагати з фінансами Україні", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами.

За словами президента, війна може закінчитись раніше, однак потрібні гроші на відновлення. Окрім того, військовий має знати, що у нього є заробітна плата.

"Тому що повернеться Путін знову з агресією чи не повернеться після того, як ця війна закінчиться, – ми поки що не знаємо. І тому це важливо зрозуміти – якою буде стабільна підтримка України з боку партнерів", - додав він.

Глава держави зауважив, що ця підтримка може фінансуватися з заморожених російських активів, які Україна буде витрачати на зброю або відновлення.

"Якщо війна закінчиться через місяць, ми будемо витрачати ці гроші на відновлення. Якщо вона завершиться не через місяць, а через якийсь час, значить ми їх будемо витрачати на зброю. Просто у нас немає іншого виходу", - наголосив Зеленський.

Окрім того, важливо, щоб ЄС дотиснули до практичної реалізації використання цих активів. За словами президента, "вони дуже близькі" до цього.

"Вони придумали, як таким чином передати, а потім як вони можуть повернути, а повернути з репараціями від "рускіх"", - сказав він.

Як повідомлялося, 26 жовтня прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск розповів про слова президента України Володимира Зеленського, який нібито сказав йому, що Україна готова продовжувати війну з Росією ще два або три роки.

Про це йдеться в інтерв’ю Туска для британського Sunday Times.

"Я не маю сумнівів, що Україна виживе як незалежна держава, – сказав Туск. – Зараз головне питання полягає в тому, скільки жертв буде. Президент Зеленський сказав мені [у четвер], що сподівається, що війна не триватиме десять років, але Україна готова боротися ще два-три роки".

Теги: #війна #фінансова_підтримка #єс #зеленський

