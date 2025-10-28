До 3 зросла кількість загиблих від ворожої атаки на Київ 22 жовтня – мер

У лікарні померла жінка, що перебувала у важкому стані після російської атаки на Київ 22 жовтня, повідомив у вівторок мер столиці Віталій Кличко.

"У лікарні померла жінка, яка постраждала і перебувала в тяжкому стані після ворожого обстрілу столиці 22 жовтня. Та атака забрала життя загалом трьох мешканців Києва", - написав він у Телеграмі.

Як повідомлялось 22 жовтня, кількість постраждалих від ворожої атаки на столицю зросла до 30 людей, серед них – п'ятеро дітей, повідомив мер Києва Віталій Кличко. За його даними, госпіталізували 9 постраждалих, в тому числі чотирьох дітей. Всі інші – на амбулаторному лікуванні.

Також було відомо про двох загиблих у столиці через нічну атаку ворога