Інтерфакс-Україна
Події
09:15 28.10.2025

До 3 зросла кількість загиблих від ворожої атаки на Київ 22 жовтня – мер

1 хв читати
До 3 зросла кількість загиблих від ворожої атаки на Київ 22 жовтня – мер

У лікарні померла жінка, що перебувала у важкому стані після російської атаки на Київ 22 жовтня, повідомив у вівторок мер столиці Віталій Кличко.

"У лікарні померла жінка, яка постраждала і перебувала в тяжкому стані після ворожого обстрілу столиці 22 жовтня. Та атака забрала життя загалом трьох мешканців Києва", - написав він у Телеграмі.

Як повідомлялось 22 жовтня, кількість постраждалих від ворожої атаки на столицю зросла до 30 людей, серед них – п'ятеро дітей, повідомив мер Києва Віталій Кличко. За його даними, госпіталізували 9 постраждалих, в тому числі чотирьох дітей. Всі інші – на амбулаторному лікуванні.

Також було відомо про двох загиблих у столиці через нічну атаку ворога

Теги: #атака_рф #постраждалі #кличко

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:12 28.10.2025
Ворог атакував 38 ударними БпЛА, збито 26 , зафіксовано влучання 12 дронів – ПС ЗСУ

Ворог атакував 38 ударними БпЛА, збито 26 , зафіксовано влучання 12 дронів – ПС ЗСУ

18:03 27.10.2025
Четверо осіб, серед них – поліцейський, постраждали через обстріл на Херсонщині – прокуратура

Четверо осіб, серед них – поліцейський, постраждали через обстріл на Херсонщині – прокуратура

17:35 27.10.2025
Дві людини постраждали через російські удари у Запорізькій області - ОВА

Дві людини постраждали через російські удари у Запорізькій області - ОВА

15:18 27.10.2025
Росіяни атакували Степногірську громаду, загинув чоловік – Запорізька ОВА

Росіяни атакували Степногірську громаду, загинув чоловік – Запорізька ОВА

18:20 26.10.2025
Унаслідок обстрілу Костянтинівки загинула цивільна особа – МВА

Унаслідок обстрілу Костянтинівки загинула цивільна особа – МВА

17:42 26.10.2025
Окупанти атакували Кривий Ріг КАБом, його знищила ППО

Окупанти атакували Кривий Ріг КАБом, його знищила ППО

15:48 26.10.2025
Кількість постраждалих у Києві через нічну атаку зросла до 33 людей – Кличко

Кількість постраждалих у Києві через нічну атаку зросла до 33 людей – Кличко

12:36 26.10.2025
Одна людина загинула, двоє постраждали через ворожі обстріли Куп'янського району Харківської області

Одна людина загинула, двоє постраждали через ворожі обстріли Куп'янського району Харківської області

11:11 26.10.2025
Вже відомо про 32 постраждалих у Києві через нічну атаку – Кличко

Вже відомо про 32 постраждалих у Києві через нічну атаку – Кличко

10:11 26.10.2025
Кількість постраждалих у Києві внаслідок нічної атаки російських БпЛА зросла до 31 – Ткаченко

Кількість постраждалих у Києві внаслідок нічної атаки російських БпЛА зросла до 31 – Ткаченко

ВАЖЛИВЕ

Електроенергію населенню у вівторок відключатимуть в окремих регіонах з 8:00 до 22:00, промисловості - з 7:00 до 22:00

У Покровську тривають бої - Зеленський

Єврокомісія: Фокус у питанні фінпідтримки України на 2026-2027 – на росактивах

ГУР ліквідувало окупанта Марзоєва, сина російського генерала, причетного до злочинів проти цивільних в Херсоні

Зеленський: Україна й Європа будуть працювати над планом припинення вогню протягом 7-10 днів

ОСТАННЄ

Глава МЗС Нідерландів прибув до Києва

Сили безпілотних систем уразили за добу 462 ворожі цілі

Генштаб зафіксував впродовж доби 218 бойових зіткнень

28 жовтня: Яке сьогодні свято, пам’ятні події та цікаві факти

Окупанти втратили впродовж доби 1060 військовослужбовців - Генштаб

Одна людина загинула внаслідок ворожого обстрілу Херсона - МВА

Перспективи України після запровадження санкцій проти російської нафти покращуються - Стармер

Незалежна Комісія з прав людини представила ООН докази систематичного цілеспрямованого вбивства цивільних військовими РФ

Українська дипломатія успішно забезпечує ізоляцію РФ на міжнародній арені - Сибіга

США надають Німеччині відстрочку у застосуванні санкцій проти дочірнього підприємства компанії "Роснефть" - ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА