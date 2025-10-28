Інтерфакс-Україна
Події
06:44 28.10.2025

Окупанти втратили впродовж доби 1060 військовослужбовців - Генштаб

Втрати окупантів впродовж доби  склали 1060 одиниць живої сили та 178 одиниць техніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні на 6.30 вівторка.

Зокрема українськими воїнами знищено 6 танків, 28 бойових броньованих машин, 8 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 131 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн і 3 одиниці спецтехніки.

Повітряні удари коштували противнику знищених 108  БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/30765

Теги: #війна #ворог #генштаб #втрати

