06:44 28.10.2025
Окупанти втратили впродовж доби 1060 військовослужбовців - Генштаб
Втрати окупантів впродовж доби склали 1060 одиниць живої сили та 178 одиниць техніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні на 6.30 вівторка.
Зокрема українськими воїнами знищено 6 танків, 28 бойових броньованих машин, 8 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 131 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн і 3 одиниці спецтехніки.
Повітряні удари коштували противнику знищених 108 БпЛА оперативно-тактичного рівня.
Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/30765