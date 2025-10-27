Інтерфакс-Україна
Події
19:06 27.10.2025

Від обстрілу потраждали потужності виробника соусів "Вогняр"

1 хв читати
Від обстрілу потраждали потужності виробника соусів "Вогняр"
Фото: https://www.facebook.com/

Вітчизняний виробник соусів "Вогняр" (Київ, Деснянський район) постраждав від ракетного обстрілу в ніч на 25 жовтня, повідомила компанія у Facebook.

"Ворожа ракета в ніч з пʼятниці на суботу (з 24 на 25 жовтня – ІФ-У) вщент знищила один з наших складів. Чи ми злякались? Так! Бо там могли бути люди й дякувати всім богам на момент удару не було нікого. Чи великі збитки? Сказати дуже великі – це буде десь половина. Чи нас це зламало? Ні! Тільки ще сильніше стиснули зуби й кулаки для боротьби як в тилу, так і на фронті!", – написало підприємство.

За оцінками регіональних ЗМІ, власник підприємства попередньо оцінює збитки в $200 тис.

Наразі виробник перебудовує ланцюжки поставок у торговельні мережі, залучаючи інші склади товару. Відправки замовлень інтернет-магазину відбуваються в штатному порядку.

ТОВ "Вогняр" засновано 2016 року в Києві. Спеціалізується на виробництві прянощів і приправ. Розливає продукцію в ємкостях від 40 мл до 10 кг.

 

Теги: #пошкодження #агровиробники #атака

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:05 27.10.2025
Енергетики відновили світло для 1740 абонентів у Новомиколаївці на Запоріжчині після ворожої атаки

Енергетики відновили світло для 1740 абонентів у Новомиколаївці на Запоріжчині після ворожої атаки

22:12 26.10.2025
Безпілотники атакували Запорізький район: понад 1,7 тис. абонентів залишилися без світла - ОВА

Безпілотники атакували Запорізький район: понад 1,7 тис. абонентів залишилися без світла - ОВА

18:17 26.10.2025
Унаслідок обстрілу Костянтинівки загинула цивільна особа – МВА

Унаслідок обстрілу Костянтинівки загинула цивільна особа – МВА

08:52 26.10.2025
Кількість постраждалих внаслідок атаки російських БпЛА на Київ зросла до 29, з них 7 – діти – прокуратура

Кількість постраждалих внаслідок атаки російських БпЛА на Київ зросла до 29, з них 7 – діти – прокуратура

07:24 26.10.2025
Троє загиблих та 27 постраждалих внаслідок нічної атаки російських БпЛА на Київ – Кличко

Троє загиблих та 27 постраждалих внаслідок нічної атаки російських БпЛА на Київ – Кличко

11:11 22.10.2025
Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено портові об’єкти на Одещині та залізничну інфраструктуру на Черкащині – Кулеба

Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено портові об’єкти на Одещині та залізничну інфраструктуру на Черкащині – Кулеба

08:12 20.10.2025
Укрзалізниця повідомила про затримки потягів через пошкодження ворогом інфраструктури на Сумському напрямку

Укрзалізниця повідомила про затримки потягів через пошкодження ворогом інфраструктури на Сумському напрямку

09:13 14.10.2025
РФ завдала понад 500 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області, під ударамим були інші регіони України

РФ завдала понад 500 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області, під ударамим були інші регіони України

15:27 13.10.2025
РФ пошкодила чи зруйнувала майже 2 тис. об'єктів "Сумиобленерго"

РФ пошкодила чи зруйнувала майже 2 тис. об'єктів "Сумиобленерго"

00:44 10.10.2025
Магістральний аміакопровід "Тольятті-Одеса" пошкоджено через обстріл в Донецькій області – ОВА

Магістральний аміакопровід "Тольятті-Одеса" пошкоджено через обстріл в Донецькій області – ОВА

ВАЖЛИВЕ

У Покровську тривають бої - Зеленський

Єврокомісія: Фокус у питанні фінпідтримки України на 2026-2027 – на росактивах

ГУР ліквідувало окупанта Марзоєва, сина російського генерала, причетного до злочинів проти цивільних в Херсоні

Зеленський: Україна й Європа будуть працювати над планом припинення вогню протягом 7-10 днів

Естонія виділила EUR150 тис. для підтримки енергосистеми України

ОСТАННЄ

Сили оборони України зірвали один із наймасовіших за останній час наступів росіян в районі Добропілля - 1-й корпус НГУ "Азов"

Зеленський обговорив із міністром оборони Хорватії наступний оборонний пакет

У Покровську тривають бої - Зеленський

Туреччина має намір купити у Британії 20 винищувачів Typhoon

Зеленський обговорив із главою МЗС Естонії оборонну підтримку України

Єрмак: Ще 17 дітей та підлітків вдалося врятувати з тимчасово окупованих територій

Польща будує три заводи для виробництва великокаліберних снарядів

Оновлена торговельна угода між ЄС та Україною принесе прямі вигоди європейській сільгоспспільноті – єврокомісар Хансен

Міністерка закордонних справ Словенії прибула в Україну

Рубіо обговорив з Ван І підготовку до зустрічі лідерів країн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА