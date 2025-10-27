Від обстрілу потраждали потужності виробника соусів "Вогняр"

Фото: https://www.facebook.com/

Вітчизняний виробник соусів "Вогняр" (Київ, Деснянський район) постраждав від ракетного обстрілу в ніч на 25 жовтня, повідомила компанія у Facebook.

"Ворожа ракета в ніч з пʼятниці на суботу (з 24 на 25 жовтня – ІФ-У) вщент знищила один з наших складів. Чи ми злякались? Так! Бо там могли бути люди й дякувати всім богам на момент удару не було нікого. Чи великі збитки? Сказати дуже великі – це буде десь половина. Чи нас це зламало? Ні! Тільки ще сильніше стиснули зуби й кулаки для боротьби як в тилу, так і на фронті!", – написало підприємство.

За оцінками регіональних ЗМІ, власник підприємства попередньо оцінює збитки в $200 тис.

Наразі виробник перебудовує ланцюжки поставок у торговельні мережі, залучаючи інші склади товару. Відправки замовлень інтернет-магазину відбуваються в штатному порядку.

ТОВ "Вогняр" засновано 2016 року в Києві. Спеціалізується на виробництві прянощів і приправ. Розливає продукцію в ємкостях від 40 мл до 10 кг.