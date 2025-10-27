Інтерфакс-Україна
Події
18:10 27.10.2025

Торговельна угода між ЄС та Україною забезпечить стабільність і простежуваність для обох сторін – аграрний міністр Данії

Переглянута торговельна угода між Європейським Союзом та Україною набуде чинності протягом кількох днів, вона забезпечить стабільність і простежуваність для обох сторін і, зокрема, для України, заявив міністр продовольства, сільського господарства та риболовства Данії Якою Йенсен.

"Ми всі знаємо, що сільгосппродукція дуже важлива для українського експорту і відповідно для підтримки української економіки. З точки зору ЄС, це дуже важливо, особливо якщо зважати на продовольчу безпеку", - сказав він перед конференцією з єврокомісаром із сільського господарства Кристофом Хансеном і віце-прем`єр-міністром з питань євроатлантичної та європейської інтеграції Тарасом Качкою у Люксембурзі у понеділок.

Йенсен нагадав, що в рамках оновленої торгівельної угоди українці працюватимуть над тим, щоб українські агротовари відповідали стандартам ЄС.

"Ми зробимо все можливе, щоб допомогти їм опанувати і застосовувати їх (євростандарти – ІФ-У). Це також є частиною угоди", - наголосив міністр сільського господарства Данії.

Він додав, що відповідати стандартам ЄС навіть у мирний час дуже складно, і привернув увагу, що Україна прагне цього в умовах війни. Відтак воюючій країні потрібна допомога всіх держав-членів ЄС, щоб Україна ще більше інтегрувалася в ринки ЄС і одного дня стала членом європейської спільноти.

Як повідомлялося, 14 жовтня Україна та Європейський Союз схвалили рішення про скасування частини тарифів та збільшення квот на експорт української аграрної продукції на територію ЄС. Зазначалося, що рішення набирає чинності 29 жовтня, є двостороннім і діє безстроково. Також документ встановлює обсяг тарифних квот до кінця 2025 року – сім дванадцятих від оновлених річних квот за винятком обʼєму, що проекспортованого з 6 червня 2025 року до часу набрання чинності оновленого режиму торгівлі.

Наступний перегляд у бік збільшення доступу на ринок ЄС заплановано на 2028 рік.

Теги: #україна #угода #єс

