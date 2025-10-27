Україна активно працює із союзниками щодо прискорення постачання систем ППО до кінця цього року - Сибіга

Фото: https://mfa.gov.ua/

Україна зараз активно працює зі своїми партнерами щодо прискорення постачання різного виду систем протиповітряноі оборони до кінця 2025 року, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", про це Сибіга заявив на спільній пресконференції з естонським колегою Маргусом Цахкною у Києві у понеділок.

Відповідаючи на запитання щодо забезпеченості України військовим озброєнням, Сибіга наголосив, що "під час війни ніколи не буде достатньо зброї та обладнання". Водночас він зазначив, що Україна дуже сподівається, що "наповнення програми PURL допоможе придбати додаткові системи Patriot у американської сторони".

"Наш запит зараз - як мінімум 10 систем (Patriot - ІФ-У), які нам потрібні вже зараз. І не лише ці, а й інші. Ми зараз активно працюємо з нашими союзниками щодо прискорення постачання різного виду систем ППО до кінця цього року", - наголосив глава МЗС.

Він підкреслив, що паралельно Україна працює над посиленням своїх спроможностей у виробництві власних систем, зокрема далекобійних.

Сибіга окремо висловив подяку естонському колезі за надану підтримку, зазначивши, що Естонія суттєво допомагає Україні у різних сферах, зокрема в укріпленні українських оборонних спроможностей.