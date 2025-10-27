Інтерфакс-Україна
Події
05:33 27.10.2025

США уклали торговельні угоди з країнами Південно-Східної Азії для диверсифікації постачання мінералів

1 хв читати

Сполучені Штати у неділю підписали низку угод щодо торгівлі та критично важливих мінералів із чотирма партнерами зі Південно-Східної Азії, прагнучи вирішити проблеми торговельного дефіциту та диверсифікувати ланцюги постачання на тлі жорсткіших обмежень Китаю на експорт рідкоземельних елементів, повідомляє Reuters.

"Президент США Дональд Трамп, який перебуває в Куала-Лумпурі для участі у саміті Асоціації держав Південно-Східної Азії (ASEAN), підписав взаємні торговельні угоди з Малайзією та Камбоджею, а також рамкову угоду з Таїландом, яка передбачає спільну роботу країн над усуненням тарифних та нетарифних бар’єрів", - зазначено в повідомленні.

За угодами США збережуть тарифну ставку 19% на експорт із усіх трьох країн, а для окремих товарів цей тариф буде знижено до нуля, йдеться у спільних заявах Білого дому.

Також Вашингтон оголосив про рамкову угоду з В’єтнамом, на експорт якого до США наразі діє тариф 20%. В’єтнам, який минулого року зафіксував торговельний профіцит у розмірі 123 млрд доларів із США, пообіцяв значно збільшити закупівлі американських товарів, щоб скоротити торговельний розрив між країнами.

"У неділю Трамп підписав дві окремі угоди зі США з Таїландом та Малайзією щодо співпраці для диверсифікації ланцюгів постачання критичних мінералів на тлі конкурентних зусиль Пекіна у цьому секторі",- інформує видання.

Джерело: https://www.reuters.com/world/china/us-sign-trade-deals-with-cambodia-malaysia-trump-says-2025-10-26/

Теги: #азія #мінерали #угода #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:17 27.10.2025
Держдеп США не погодився з оцінкою ЦРУ щодо готовності Путіна до переговорів про мир в Україні – ЗМІ

Держдеп США не погодився з оцінкою ЦРУ щодо готовності Путіна до переговорів про мир в Україні – ЗМІ

23:16 26.10.2025
Стефанішина: Україна розраховує на активну роль США у припиненні війни з Росією

Стефанішина: Україна розраховує на активну роль США у припиненні війни з Росією

02:55 26.10.2025
Трамп заявив, що зустрінеться з Путіним, якщо буде впевнений в укладенні угоди

Трамп заявив, що зустрінеться з Путіним, якщо буде впевнений в укладенні угоди

06:30 25.10.2025
США запровадили санкції проти президента Колумбії через підозри у наркоторгівлі, той заперечує звинувачення

США запровадили санкції проти президента Колумбії через підозри у наркоторгівлі, той заперечує звинувачення

18:28 22.10.2025
Україна офіційно приєдналася до міжнародної Угоди про взаємне визнання сертифікатів на ІТ-продукцію

Україна офіційно приєдналася до міжнародної Угоди про взаємне визнання сертифікатів на ІТ-продукцію

19:08 21.10.2025
Зеленський анонсував нову угоду з європейськими партнерами щодо оборонних спроможностей

Зеленський анонсував нову угоду з європейськими партнерами щодо оборонних спроможностей

19:00 21.10.2025
Зеленський анонсував нову угоду з європейськими партнерами щодо оборонних спроможностей

Зеленський анонсував нову угоду з європейськими партнерами щодо оборонних спроможностей

04:45 21.10.2025
США та Австралія підписали угоду про рідкоземельні метали

США та Австралія підписали угоду про рідкоземельні метали

19:27 20.10.2025
Трамп планує укласти справедливу торговельну угоду з Китаєм

Трамп планує укласти справедливу торговельну угоду з Китаєм

05:40 19.10.2025
Іран офіційно припинив термін дії ядерної угоди 2015 року - ЗМІ

Іран офіційно припинив термін дії ядерної угоди 2015 року - ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Генштаб: ЗСУ звільнили дев’ять населених пунктів у районі Очеретиного та стримують РФ під Покровськом

РФ застосувала проти України за тиждень майже 1200 дронів, 1360 КАБ та понад 50 ракет - Зеленський

Обмеження е/е в неділю застосовуватиметься з 9:00 до 22:00 - Укренерго

Зеленський: Розраховуємо на 150 літаків Gripen для України, і перші мають з'явитися наступного року

Міністр економіки Німеччини запевнила у допомозі українцям напередодні зими, нагадала, що Patriots вже "в дорозі"

ОСТАННЄ

Ворог втратив 73 особи на покровському напрямку - Генштаб

Міжнародний аеропорт Вільнюса тимчасово закрили через невідомі повітряні судна - ЗМІ

Сили оборони відбили з початку доби 110 ворожих атак – Генштаб

СЗР: ОПЕК має значний запас міцності у видобутку нафти, Росія – серед аутсайдерів

Безпілотники атакували Запорізький район: понад 1,7 тис. абонентів залишилися без світла - ОВА

"Укренерго" у понеділок вводить графіки обмеження потужності для промисловості в окремих регіонах

У Сумському районі вже 13 поранених осіб та один загиблий - ОВА

Президент Литви пропонує обмежити транзит до Калінінграда та закрити кордон із Білоруссю - ЗМІ

До 10 зросла кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по мікроавтобусу у Сумському районі

На Кіровоградщині троє людей загинули від отруєння чадним газом, серед них двоє дітей

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА