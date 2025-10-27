США уклали торговельні угоди з країнами Південно-Східної Азії для диверсифікації постачання мінералів

Сполучені Штати у неділю підписали низку угод щодо торгівлі та критично важливих мінералів із чотирма партнерами зі Південно-Східної Азії, прагнучи вирішити проблеми торговельного дефіциту та диверсифікувати ланцюги постачання на тлі жорсткіших обмежень Китаю на експорт рідкоземельних елементів, повідомляє Reuters.

"Президент США Дональд Трамп, який перебуває в Куала-Лумпурі для участі у саміті Асоціації держав Південно-Східної Азії (ASEAN), підписав взаємні торговельні угоди з Малайзією та Камбоджею, а також рамкову угоду з Таїландом, яка передбачає спільну роботу країн над усуненням тарифних та нетарифних бар’єрів", - зазначено в повідомленні.

За угодами США збережуть тарифну ставку 19% на експорт із усіх трьох країн, а для окремих товарів цей тариф буде знижено до нуля, йдеться у спільних заявах Білого дому.

Також Вашингтон оголосив про рамкову угоду з В’єтнамом, на експорт якого до США наразі діє тариф 20%. В’єтнам, який минулого року зафіксував торговельний профіцит у розмірі 123 млрд доларів із США, пообіцяв значно збільшити закупівлі американських товарів, щоб скоротити торговельний розрив між країнами.

"У неділю Трамп підписав дві окремі угоди зі США з Таїландом та Малайзією щодо співпраці для диверсифікації ланцюгів постачання критичних мінералів на тлі конкурентних зусиль Пекіна у цьому секторі",- інформує видання.

