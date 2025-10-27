Інтерфакс-Україна
Події
04:04 27.10.2025

Ворог втратив 73 особи на покровському напрямку - Генштаб

1 хв читати

Російські окупанти за добу втратили на покровському напрямку 73 військових особового складу, загалом тут впродовж доби відбулось 29 наступальних дій, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

"Сьогодні на цьому напрямку знешкоджено 73 окупанти, з яких 29 — безповоротно", - йдеться в повідомленні.

Також українські воїни знищили одну одиницю автомобільного транспорту, артилерійську систему та вісім безпілотних літальних апаратів.

Загалом на покровському напрямку від початку доби окупанти 29 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник намагався прорвати українську оборону у районах населених пунктів Іванівка, Родинське, Мирноград, Червоний Лиман, Паньківка, Лисівка, Удачне, Новоекономічне, Звірове, Котлине, Молодецьке та у напрямку населених пунктів Покровськ і Новопавлівка. Три бойові зіткнення тривають дотепер.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/30724?single

Теги: #фронт #генштаб #ситуація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:14 27.10.2025
Сили оборони відбили з початку доби 110 ворожих атак – Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 110 ворожих атак – Генштаб

08:07 26.10.2025
Генштаб зафіксував впродовж доби 181 бойове зіткнення

Генштаб зафіксував впродовж доби 181 бойове зіткнення

07:17 26.10.2025
Окупанти втратили впродовж доби 900 військовослужбовців - Генштаб

Окупанти втратили впродовж доби 900 військовослужбовців - Генштаб

22:19 25.10.2025
Сили оборони відбили з початку доби 158 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 158 ворожих атак - Генштаб

01:07 25.10.2025
Понад 120 бойових зіткнень за добу на фронті – Генштаб

Понад 120 бойових зіткнень за добу на фронті – Генштаб

08:34 24.10.2025
Генштаб зафіксував впродовж доби 120 бойових зіткнень

Генштаб зафіксував впродовж доби 120 бойових зіткнень

14:09 23.10.2025
Окупанти за добу захопили 14 кв. км на новопавлівському напрямку, інші ділянки фронту стабільні - DeepState

Окупанти за добу захопили 14 кв. км на новопавлівському напрямку, інші ділянки фронту стабільні - DeepState

05:46 23.10.2025
Понад 100 бойових зіткнень за добу на фронті – Генштаб

Понад 100 бойових зіткнень за добу на фронті – Генштаб

08:55 21.10.2025
Бійці ССО знищили ворожі штурмові групи на півночі Слобожанщини

Бійці ССО знищили ворожі штурмові групи на півночі Слобожанщини

01:54 21.10.2025
Понад 170 бойових зіткнень за добу на фронті – Генштаб

Понад 170 бойових зіткнень за добу на фронті – Генштаб

ВАЖЛИВЕ

Генштаб: ЗСУ звільнили дев’ять населених пунктів у районі Очеретиного та стримують РФ під Покровськом

РФ застосувала проти України за тиждень майже 1200 дронів, 1360 КАБ та понад 50 ракет - Зеленський

Обмеження е/е в неділю застосовуватиметься з 9:00 до 22:00 - Укренерго

Зеленський: Розраховуємо на 150 літаків Gripen для України, і перші мають з'явитися наступного року

Міністр економіки Німеччини запевнила у допомозі українцям напередодні зими, нагадала, що Patriots вже "в дорозі"

ОСТАННЄ

Міжнародний аеропорт Вільнюса тимчасово закрили через невідомі повітряні судна - ЗМІ

Держдеп США не погодився з оцінкою ЦРУ щодо готовності Путіна до переговорів про мир в Україні – ЗМІ

Стефанішина: Україна розраховує на активну роль США у припиненні війни з Росією

СЗР: ОПЕК має значний запас міцності у видобутку нафти, Росія – серед аутсайдерів

Безпілотники атакували Запорізький район: понад 1,7 тис. абонентів залишилися без світла - ОВА

"Укренерго" у понеділок вводить графіки обмеження потужності для промисловості в окремих регіонах

У Сумському районі вже 13 поранених осіб та один загиблий - ОВА

Президент Литви пропонує обмежити транзит до Калінінграда та закрити кордон із Білоруссю - ЗМІ

До 10 зросла кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по мікроавтобусу у Сумському районі

На Кіровоградщині троє людей загинули від отруєння чадним газом, серед них двоє дітей

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА