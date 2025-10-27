Ворог втратив 73 особи на покровському напрямку - Генштаб

Російські окупанти за добу втратили на покровському напрямку 73 військових особового складу, загалом тут впродовж доби відбулось 29 наступальних дій, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

"Сьогодні на цьому напрямку знешкоджено 73 окупанти, з яких 29 — безповоротно", - йдеться в повідомленні.

Також українські воїни знищили одну одиницю автомобільного транспорту, артилерійську систему та вісім безпілотних літальних апаратів.

Загалом на покровському напрямку від початку доби окупанти 29 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник намагався прорвати українську оборону у районах населених пунктів Іванівка, Родинське, Мирноград, Червоний Лиман, Паньківка, Лисівка, Удачне, Новоекономічне, Звірове, Котлине, Молодецьке та у напрямку населених пунктів Покровськ і Новопавлівка. Три бойові зіткнення тривають дотепер.

