Окупанти спрямували безпілотник у маршрутку, постраждали п'ятеро людей - прокуратура

Фото: https://t.me/prokuraturasumy

Російський безпілотник атакував мікроавтобус у Сумському районі, постраждали п'ятеро людей, повідомила Сумська обласна прокуратура.

"За даними слідства, 26 жовтня 2025 року близько 16:50 год ворог атакував безпілотником рейсовий мікроавтобус, який рухався по трасі Суми-Білопілля. У транспортному засобі перебувало 5 пасажирів та водій. Пʼятеро з них отримали поранення різного ступеня тяжкості", - йдеться у повідомленні прокуратури у телеграм-каналі у неділю.

За процесуального керівництва Сумської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).