Інтерфакс-Україна
Події
12:46 26.10.2025

УЧХ розгорнув пункт допомоги постраждалим через російську атаку БпЛА на Київ

2 хв читати
Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Український Червоний Хрест (УЧХ) розгорнув пункт допомоги постраждалим через нічну російську атаку БпЛА на Київ.

"Друга поспіль важка ніч у Києві. Український Червоний Хрест допомагає на місці атаки на столицю. …працює пункт допомоги Українського Червоного Хреста, де постраждалі, їхні близькі та рятувальники, долучені до аварійно-рятувальних робіт, можуть отримати необхідну допомогу, випити гарячого чаю та зарядити гаджети", - написав УЧХ у неділю у Фейсбуці.

Як повідомили в УЧХ, загін швидкого реагування Національного комітету Українського Червоного Хреста вночі оперативно прибув на місце, яке постраждало від атаки ворожих БпЛА. Волонтери спільно з іншими рятувальними службами долучились до роботи - провели поквартирний обхід будинку, спільно з рятувальниками евакуйовували мешканців пошкодженого підʼїзду. Першу допомогу надали 6 постраждалим, ще 4 людини отримали першу психологічну допомогу.

Як повідомлялося, внаслідок нічної атаки російських ударних дронів на Київ у Деснянському районі троє людей загинули, а 27 постраждали (з них 6 дітей). Сталося загоряння кількох квартир та поширення пожежі на балкони з 4-го по 7-й поверх. Пожежу ліквідували. Продовжуються роботи з аналізу конструкцій. Також пошкоджено вікна та двері квартир у 9-поверховому житловому будинку за іншою адресою. Частково пошкоджено фасад та перекриття між 6-м і 8-м поверхами. Врятували 5 людей. В Оболонському районі уламки БпЛА впали на 16-поверховий житловий будинок. Пошкоджено квартиру. Пожежі та руйнувань конструкцій не було.

 

