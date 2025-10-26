Кількість постраждалих внаслідок атаки російських БпЛА на Київ зросла до 29, з них 7 – діти – прокуратура

Троє загиблих, 29 постраждалих, серед них семеро дітей, внаслідок нічної атаки ворожих дронів на Київ, повідомила Київська міська прокуратура у телеграм-каналі.

"Встановлено, що близько 2 години ночі 26 жовтня столицю атакували із застосуванням ударних БпЛА. Станом на 8 ранку відомо про трьох загиблих у Деснянському районі, серед яких 19-річна дівчина. Ще 29 людей постраждали, зокрема семеро неповнолітніх. Трьох з них госпіталізовано до лікарень. Зокрема, 15-річний хлопець має численні опіки, у 9-річної дівчинки різані рани, 13-річна дівчинка отримала множинні осколкові поранення. Четверо дітей мають гостру реакцію на стрес", - сказано в повідомленні прокуратури.

"Внаслідок атаки рф пошкоджено два багатоповерхові житлові будинки у Деснянському районі, в одному з них вогонь охопив квартири з першого по сьомий поверх. В Оболонському районі вибуховою хвилею вибило вікна у будинку. У приватному секторі у Дарницькому районі пошкоджено паркан будинку та автомобіль. Наразі рятувальна операція у Деснянському районі триває. Остаточна кількість постраждалих встановлюється", - поінформувала Київська міська прокуратура в Телеграм.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення військовими РФ воєнного злочину, що призвів до загибелі людей (ч. 2 ст. 438 КК України). Досудове розслідування проводять слідчі ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

Джерело: https://t.me/kyiv_pro_office/7963