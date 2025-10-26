Інтерфакс-Україна
08:07 26.10.2025

Генштаб зафіксував впродовж доби 181 бойове зіткнення

Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 181 бойове зіткнення. Про це  ГШ ЗСУ повідомляє у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 неділі. 

"Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням семи ракет, 75 авіаційних ударів, скинувши при цьому 144 керовані бомби. Крім цього, здійснив 3021 обстріл, з них 136 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4698 дронів-камікадзе", - повідомляє Генштаб

