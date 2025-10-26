26 жовтня: Яке сьогодні свято, пам’ятні події та цікаві факти

26 жовтня 2025 року в Україні та світі відзначають День автомобіліста і дорожника, День інтерсекс-людей, День гарбуза, День свекрухи та тещі.

Національне свято Австрійської Республіки (1955).

Православна церква вшановує пам'ять святого великомученика Димитрія Мироточця.

День 1340 Російська агресія - Day 1340 Russian aggression

Перехід на зимовий час

Перехід на зимовий час в Україні та деяких інших країнах відбувається в останню неділю жовтня. В цей день о 4:00 годині ранку треба перевести стрілку годинника на 1 годину назад.

День автомобіліста і дорожника

В останню неділю жовтня святкують День автомобіліста і дорожника. Цей день затверджений згідно з Указом Президента України Леоніда Кравчука в 1993 році. Подія є офіційним професійним святом працівників автомобільного транспорту та дорожнього господарства.

День інтерсекс-людей

Присвячений підвищенню обізнаності про інтерсекс-людей, боротьбі з дискримінацією та підтримці їхніх прав. Інтерсекс-люди мають відмінності у статевих характеристиках, які не відповідають типовим чоловічим або жіночим характеристикам. Цей день був заснований 2003 року групою інтерсекс-людей, активістами та друзями, які прагнули змінити негативний ставлення до інтерсекс-людей. Він став можливістю для інтерсекс-людей по всьому світу зібратися, підтримати один одного та просувати свої права.

День гарбуза

Щорічно 26 жовтня у США відзначається День гарбуза (Pumpkin Day). Але свято з кожним роком поширюється світом, бо прихильників цього смачного помаранчевого плоду багато і в інших країнах. Метою цього дня є поширення інформації про цілющі якості та цінність гарбуза для організму людини.

День свекрухи та тещі

Щорічно у четверту неділю жовтня святкується міжнародний День свекрухи та тещі, який має оригінальну англійську назву Mother-In-Law Day, та вшановує жінку, котра народила кохання вашого життя.

Цього дня народилися:

380 років від дня народження Арта (Арента) Йоханса де Ґелдера (1645-1727), голландського живописця

340 років від дня народження Джузеппе Доменіко Скарлатті (1685-1757), італійського композитора, клавесиніста

140 років від дня народження Андрія Васильовича Ніковського (1885-1942), українського мовознавця, літературознавця, публіциста, журналіста, перекладача, громадсько-політичного та державного діяча, одного з засновників Української Центральної Ради. Дату народження подано згідно з Постановою Верховної Ради України "Про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2024-2025 роках" від 21.12.2023 р. № 3536-IX, за даними Українського інституту національної пам'яті, Юридичною енциклопедією; за іншими даними народився 14.10.1885 р.

100 років від дня народження Василя Леонтійовича Завгороднього (1925-2009), українського живописця, майстра різьблення по дереву, співака, письменника

80 років від дня народження Володимира Андрійовича Берсенєва (1945), українського лікаря-невропатолога, письменника, мецената, громадського діяча. Дату народження подано за даними Медичного центру Берсенєва, інтернет-ресурсами; за іншими даними народився 29.10.1945 р.

75 років від дня народження Володимира Савовича Лиса (1950), українського письменника, драматурга, журналіста, публіциста

75 років від дня народження Дмитра Івановича Сивака (1950), українського майстра художньої обробки дерева, іконопису та малярства

Ще в цей день:

1636 - Засновують Гарвардський коледж, що стає в першій чверті XIX ст. університетом, одним з найвідоміших в США і світі;

1810 - США анексували Західну Флориду;

1861 - Німецький винахідник Філіпп Рейс у Франкфурті демонструє свій винахід, який він назвав телефоном;

1863 - У Женеві утворюють Міжнародний Червоний Хрест;

1863 - У Лондоні засновують Англійську футбольну асоціацію;

1900 - У Нью-Йорку відкривають першу лінію метрополітену;

1905 - Швеція і Норвегія розривають союз;

1938 - Фірма DuPont розробляє новий синтетичний матеріал — нейлон;

1938 - Августин Волошин стає новим прем'єр-міністром автономного уряду Підкарпатської Русі;

1944 - Війська США знищують японський флот в затоці Лійт на Філіппінах;

2014 - Відбуваються парламентські вибори в Україні.

Церковне свято:

День пам’яті святого великомученика Димитрія Мироточця

Також відомий як Димитрій Солунський, був військовим лідером та святим, який жив у 9-10 століттях. Він народився в Солуні (сучасний Салоніки, Греція) і був відомий своєю храбрістю та милосердністю. Димитрій був великомучеником, означаючи, що він помер за віру. Одним з найвідоміших подвір від святого Димитрія є його зцілення сліпих і хворих, а також його звільнення полонених. Він також відомий як покровитель військових, і його зображення часто зустрічаються в армійських капеланствах.

З прикмет цього дня:

Якщо на Димитрія теплий день — весна буде ранньою та м'якою; мороз і сніг — зима буде холодною, а весна пізньою; якщо дощ — багато снігу випаде на Введення (21 листопада). Сніг у цей день означає, що листопад буде холодним, а якщо земля ще не замерзла і вітру немає, то снігу можна не чекати до Нового року.