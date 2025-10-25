Обмеження е/е в неділю застосовуватиметься з 9:00 до 22:00 - Укренерго

НЕК "Укренерго" розпорядилася в неділю обмежити електропостачання для населення та промисловості в окремих регіонах з 9:00 до 22:00.

"Завтра, 26 жовтня, в окремих регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. Графіки погодинних відключень - з 9:00 до 22:00 обсягом від 0,5 до 1 черги, графіки обмеження потужності - з 9:00 до 22:00 для промислових споживачів", - йдеться в повідомленні НЕК у суботу ввечері.

Таким чином, обмеження для населення будуть на три години меншими, для промисловості - на дві, порівняно з суботою.

"Укренерго" вкотре нагадує, що причина запровадження обмежень — наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.