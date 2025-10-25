П'ятеро людей отримали гостру реакцію на стрес внаслідок ворожого удару по Харкову

Російський БпЛА типу "Молнія" був носієм для двох fpv-дронів, які вдарили по Харкову у суботу вдень, постраждали п’ятеро людей, повідомив міський голова Ігор Терехов з посиланням на дані ситуаційного центру.

"Один із них (fpv-дронів - ІФ-У) влучив у дах приватного будинку в Шевченківському районі, пошкоджено скління вікон. Інший fpv-дрон влучив у фасад будівлі також у Шевченківському районі. Сам носій - БпЛА "Молнія" - впав на дах гуртожитку в Київському районі. Бойова частина впала поруч із будівлею, на місці працюють вибухотехнік", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, п’ятеро людей звернулися до медиків із гострою реакцією на стрес.