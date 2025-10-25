Інтерфакс-Україна
Події
16:15 25.10.2025

Міністр економіки Німеччини запевнила у допомозі українцям напередодні зими, нагадала, що Patriots вже "в дорозі"

Міністр економіки та енергетики Німеччини Катерина Райхе (Katherina Reiche), яка перебуває із візитом у Києві, запевнила, що її країна "не залишить українців у біді" у звʼязку зі складною зимою попереду через російські обстріли.

На спільній пресконференції з главою Міненерго України Світланою Гринчук у суботу Райхе пообіцяла Україні подальшу допомогу, зокрема у відновленні зруйнованої російськими ударами енергетичної інфраструктури. Міністерка запевнила, що Німеччина "не залишить українців у біді". За її словами, завдяки вже наданій підтримці, Німеччина допомогла забезпечити доступ до тепла та електроенергії вже більше мільйона українців, передавши 32 000 одиниць обладнання.

"Атаки напередодні опалювального сезону становлять велику небезпеку, і тому для мене очевидно, що ми маємо надавати підтримку", - заявила вона, зазначивши, що РФ цілеспрямовано атакує енергетичну інфраструктуру України.

"Багато киян, як і я разом із моєю делегацією, минулу ніч провели в укритті. Для нас це був унікальний і гнітючий досвід. На жаль, для українок і українців це гірка повсякденність", - наголосила Райхе.

Вона нагадала, що Німеччина зобов’язалась надавати Україні € 9 млрд щорічно протягом найближчих років, що свідчить про постійну німецьку підтримку українців.

"Системи Patriot уже в дорозі, і вам це відомо. І сподіваємося на співпрацю між німецькими та українськими виробниками озброєння", - підкреслила Райхе.

Також міністерка оголосила про створення робочої групи з відновлення української енергетичної інфраструктури.

Як відомо, з початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Німеччина надала три батареї Patriot.

У серпні 2025 року Міністерство оборони Німеччини повідомило, що невдовзі розпочне передачу Україні двох систем Patriot – після досягнення угоди зі США про те, що Берлін першим отримає нові системи у відповідь.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на 30-му засіданні Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн") у вересні повідомив про поставку Україні перших пускових установок до ЗРК "Patriot".

"Німеччина зараз доставляє до України дві повні системи Patriot. Перші пускові установки вже передані Україні", - сказав він.

Як повідомлялося, міністерка економіки та енергетики Німеччини Катерина Райхе зранку у п’ятницю, 24 жовтня, прибула до Києва з кількаденним візитом разом із делегацією. Це її перший візит на посаді міністра економіки в Україну.

Теги: #допомога_україні #німеччина #patriot

