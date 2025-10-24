Інтерфакс-Україна
09:01 24.10.2025

До Києва прибула міністерка економіки Німеччини - ЗМІ

Міністр економіки Німеччини Катеріна Райхе у п’ятницю прибула до Києва, щоб оцінити потреби України у відновленні енергетичної інфраструктури після масштабних атак Росії, що серйозно пошкодили електромережі, повідомляє Reuters.

"Україна стикається зі своєю четвертою зимою під час війни, і наразі Росія посилила атаки на енергопостачання України, що значно загрожує забезпеченню електрики та тепла взимку", – заявила Райхе в Києві, куди вона прибула з бізнес-делегацією.

За її словами, Україні потрібна термінова допомога для відновлення енергетичних об’єктів та забезпечення стабільного постачання електроенергії. Міністр пообіцяла під час візиту вивчити можливості надання більш конкретної та ефективної підтримки з боку Німеччини.

Окрім відновлення енергетичної інфраструктури, Райхе має намір зосередитися на розширенні німецько-української оборонної співпраці. "Політика безпеки завжди також є економічною політикою", – зазначила вона, додавши, що прагне зблизити німецькі та українські оборонні компанії.

