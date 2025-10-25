Інтерфакс-Україна
12:10 25.10.2025

Сибіга: Достатня далекобійність дозволить нам позбавити Росію її засобів терору

Російський терор можна і потрібно зупинити колективними діями, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Черговий російський удар по критичній інфраструктурі, енергосистемі, залізниці, житловим будинкам у Києві, а також Дніпропетровській, Харківській, Сумській та інших областях. Є загиблі та поранені", - написав він у соцмережі Х.

Сибіга наголосив, що ніхто у світі не хоче продовження цієї війни, крім Росії. "Абсурдно, але саме ця країна наразі головує в Раді Безпеки ООН у жовтні 2025 року, хоча сама її присутність в РБ ООН є незаконною", - йдеться у повідомленні.

Міністр заявив, що російський терор можна і потрібно зупинити. "Колективними діями. Посиленням санкційного тиску. Зміцненням енергетичної підтримки та обороноздатності України. Достатня далекобійність дозволить нам позбавити Росію її засобів терору — прямо в місцях їх виробництва та запуску", - написав Сибіга.

Теги: #атака_рф #реакція #сибіга

