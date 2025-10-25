Інтерфакс-Україна
Події
09:05 25.10.2025

ППО збила чотири ракети і 50 БпЛА під час нічної атаки, зафіксовано влучання на 11 локаціях

Фото: НГУ

Сили оборони знешкодили чотири балістичні ракети з дев’яти та 50 з 62 БпЛА під час нічної атаки, зафіксовано влучання п’яти ракет та 12 БпЛА на 11 локаціях, також падіння уламків на чотирьох локаціях, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено чотири балістичні ракети та 50 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", - сказано в повідомленні.

Загалом в ніч на 25 жовтня (з 19:00 24 жовтня) противник атакував дев’ятьма балістичними ракетами Іскандер-М із Ростовської та Курської обл., 62-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел – РФ, Гвардійське – ТОТ АР Крим, близько 40 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Зафіксовано влучання п’яти балістичних ракет та 12 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Теги: #атака_рф #ппо

