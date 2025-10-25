Інтерфакс-Україна
01:07 25.10.2025

Понад 120 бойових зіткнень за добу на фронті – Генштаб

З початку доби середи на фронті відбулося 121 бойове зіткнення, найбільше ворог атакував на покровському напрямку, повідомив генеральний штаб Збройних сил України.

"Загалом, від початку цієї доби відбулося 121 бойове зіткнення. Загарбники завдали одного ракетного та 39 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 81 керовану авіабомбу. Крім цього, росіяни залучили для ураження 3502 дронів-камікадзе та здійснили 3523 обстріли позицій наших військ і населених пунктів", - ідеться в повідомленні.

На північно-слобожанському і курському напрямках з початку доби українські військові відбили одну штурмову дію окупантів. Також ворог завдав трьох авіаударів, при цьому скинув шість керованих авіабомб, здійснив 174 обстріли, з яких чотири – із реактивних систем залпового вогню.

На південно-слобожанському напрямку ворог 11 разів атакував позиції українських захисників поблизу Вовчанська, Одрадного, Бологівки та Кам’янки, три боєзіткнення тривають до цього часу.

На куп’янському напрямку ворожі підрозділи здійснили чотири штурмові дії, намагаючись прорватися на позиції українські оборонців у районах Степової Новоселівки та у бік Піщаного, наразі одна атака триває.

На лиманському напрямку з початку доби російські загарбники десять разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Карпівка, Середнє, Мирне, Дробишеве та Шандриголове.

На слов’янському напрямку ворог чотири рази намагався прорватися в районах Серебрянки та у бік Дронівки.

На краматорському напрямку зафіксовано одне бойове зіткнення, підрозділи противника намагалися просунутися в районі Виїмки.

На костянтинівському напрямку росіяни 11 разів атакували позиції Сил оборони. Зусилля наступу окупанти сконцентрували у районах Щербинівки, Русиного Яру та у бік Предтечиного.

Від початку доби на покровському напрямку російські підрозділи 37 разів намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Никанорівка, Маяк, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Промінь, Лисівка, Покровськ, Удачне, Горіхове та Дачне. В деяких локаціях бої не припиняються. Сили оборони стримують ворожі штурми, противник зазнає значних втрат.

"Сьогодні на цьому напрямку знешкоджено 97 окупантів, з яких 60 безповоротно. Наші захисники знищили одиницю автомобільної техніки та 11 безпілотних літальних апаратів. Окрім цього, українські захисники уразили танк, артилерійську систему, автомобіль та вісім укриттів особового складу", - сказано в повыдомленні.

На олександрівському напрямку українські підрозділи зупинили 19 ворожих атак на позиції наших військ поблизу населених пунктів Зелений Гай, Філія, Олександроград, Соснівка, Новогригорівка, Вербове, Олексіївка, Вишневе та Нововасилівське, ще одне бойове зіткнення триває дотепер.

На Оріхівському напрямку загарбники шість разів намагалися просунутися поблизу Степового та у бік новоандріївки й Новоданилівки.

На придніпровському напрямку противник здійснив три безрезультатних спроби наступу, зазнав втрат.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0vNtNidh5QL1yRCoVTnvgjYo5g1idNXdcwTXSBvGmYEtt1Tn96kPA3SkesP9eNF52l

